"Биолек" подтвердил подачу заявления на регистрацию российской вакцины от COVID-19

Еще месяц назад харьковская фармкомпания открестилась от "Спутник V"

Харьковская фармкомпания "Биолек" подтвердила, что в конце декабря-2020 подала в отечественное Министерство здравоохранения заявление о регистрации российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Об этом говорится на сайте компании.

"В связи с многочисленными запросами администрация АО "Биолек" сообщает, что 31 декабря 2020 г. в адрес Минздрава Украины нами действительно было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства – вакцины Гам-КОВИД-Вак, Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФГБУ "НИЦЕМ им. М.Ф. Гамалеи", Министерство здравоохранения РФ", – сказано в сообщении пресс-службы компании.

Читайте также: Российская вакцина от коронавируса. Что с ней не так?

Реклама

4 января в Государственном экспертном центре со ссылкой на руководителя ГЭЦ Михаила Бабенко агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что "по состоянию на 11:00 4 января 2021 года в ГЭЦ заявления на регистрацию любых вакцин против COVID-19 от компании "Биолек" не поступали".

А заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заверил, что в Украине будут применяться только те вакцины от коронавирусной инфекции, которые успешно завершили клинические испытания, "поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности".

По информации Ляшко, завершение третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" запланировано только на декабрь 2021 года.

В начале декабря-2020 Российский фонд прямых инвестиций заявил о готовности харьковской компании производить "Спутник V" в Украине, однако "Биолек" опроверг это заявление.