Блогер из Швейцарии показал войну на Донбассе: фильм бьет рекорды в YouTube

Бои на Донбассе – это единственная активная война в Европе, напоминает автор фильма

Правда для Европы из окопов Донбасса. В YouTube бьет рекорды лента блогера из Швейцарии об агрессии России против Украины.

Получасовая лента на французском языке за первые два дня после публикации набрали почти 850 тысяч просмотров.

"Война в Украине" начинается кадрами с Майдана. Далее автор едет на линию разграничения. Там делит быт с украинскими армейцами, с ними переживает обстрелы боевиков. Столкнулся швейцарец и с проблемами мирных жителей.

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Автор фильма напоминает, что бои на Донбассе – это единственная активная война на европейском континенте.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Трехсторонней контактной группе рассказывали, почему сложно закончить войну на Донбассе. Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Александр Мережко объяснял, в каком случае закончится российская агрессия против Украины.

В свою очередь посол Германии в Украине Анка Фельдгузен тоже выражала мнение, что Россия не хочет завершать войну против Украины.