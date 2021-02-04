Блокировка каналов: указ Зеленского о санкциях обжалован в Верховном суде

В суд поступило два иска

4 февраля в Верховном суде обжаловано указ президента Украины Владимира Зеленского о применении санкций к телеканалам "112", NewsOne и ZIK.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В четверг, 4 февраля, в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два иска граждан, которые оспаривают указ президента Украины Владимира Зеленского от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в сообщении.

Однако по состоянию на 19:50 на сайте Верховного суда есть данные только по одному иску. Согласно данным реестра, истцом является адвокат Павел Попков.

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Кто подал второй иск, пока неизвестно – система сообщает, что по номеру иска информации нет.

Напомним, 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.

По словам главы государства, это было тяжелое решение, однако каналы, попавшие под санкции, финансировались Россией и занимались пропагандой.