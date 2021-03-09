Боевики на Донбассе раз 20 обстреляли позиции ВСУ и получили ответку

Оккупанты на Донбассе продолжают обстреливать позиции украинских военных, чтобы обвинить их в нарушении режима прекращения огня.

Об этом штаб Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Сегодня, 9 марта, было зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Под Донецком неподалеку от населенных пунктов Красногоровка, Пески и Опытное; а также неподалеку от Попасной – у Новозвановки и Золотого-4 – боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У поселка Лебединское под Мариуполем и Южного на окраине Горловки противник прицельно обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Вблизи поселка Троицкое в нескольких километрах к западу от оккупированной Горловки боевики открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении было замечено обустройство противником инженерных позиций.

На действия противника наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Напомним, вдоль линии соприкосновения оккупанты оборудуют дополнительные огневые позиции для пулеметов и противотанковых ракетных комплексов, увеличивают количество снайперов, артиллерийского и минометного вооружения, подвозят боеприпасы в подразделения на передовой.

Как сообщали новости "Сегодня", наемники из России готовятся к наступлению на Донбассе. Правозащитники рассказали о военных колоннах, которые заходят из РФ на Донбасс.

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Видео: Сегодня