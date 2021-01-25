Боевики обстреляли ВСУ у Попасной, под Горловкой и Мариуполем и получили по зубам

Оккупанты ударили из минометов и гранатометов в районе Хутора Вольного и вблизи Пивденного

Сегодня, 25 января, в районе операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять нарушений боевиками режима прекращения огня.

Об этом пресс-служба ООС сообщает на своей странице в Facebook.

Вблизи Пивденного (к северо-западу от оккупированной Горловки) боевики т. н. "ДНР" открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Недалеко от Хутора Вольного (к северо-востоку от контролируемой ВСУ Попасной) боевики т. н. "ЛНР" вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один украинский воин получил ранения. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая врачебная помощь.

А вблизи Тарамчука (20 км к юго-западу от оккупированного Донецка, неподалеку от Докучаевска) и Водяного (в 7 км к востоку от Мариуполя) противник открывал огонь из стрелкового оружия, а у Водяного – еще и из подствольного гранатомета. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Напомним, 24 января боевики пять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы – применили гранатометы и стрелковое оружие.

Видео: Сегодня