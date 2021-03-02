"Большая стройка": "Укравтодор" приступает к масштабному ремонту харьковской объездной

"Укравтодор" в ближайшее время планирует начать капитальный ремонт объездной дороги Харькова.

Всего на 58 километрах объездной по маршруту Песочин – Пятихатки – Рогань – Безлюдовка полностью обновят покрытие, установят новые автомобильные знаки, нанесут новую разметку и обустроят обочину, сообщает "Укравтодор" в Facebook.

"Капитальный ремонт на объездной дороге вокруг Харькова не проводился более 10 лет и межремонтный срок исчерпан на 100%. К тому же резкие скачки температуры этой зимой и постоянное движение транзитного большегрузного транспорта привели к значительной аварийной ямочности, а на некоторых участках дорожное покрытие уже полностью разрушено", – говорится в сообщении.

Подготовительные работы – фрезерование покрытия – дорожники начнут, как только позволят погодные условия. Ремонт состоится сразу с двух сторон объездной. Работы выполнят две подрядные организации – "Атомагистраль-Юг" и "Славдорстрой". Реализация контракта рассчитана на 2 года.

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Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщал о том, что в планах "Большой стройки" на 2021 год – построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений. Таким образом Украина выйдет на очередной рекорд: с учетом результатов 2020 года в стране будет обновлено 36% основной сети государственных дорог.

Ранее "Укравтодор" заявил, что в 2021 году в Закарпатской области будет полностью отремонтирован маршрут М-23 Берегово-Виноградов-Великая Копаня.