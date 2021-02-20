Одну маску носили всем селом, 14 человек от COVID-19 умерли: Новые Санжары через год после погромов

Завтра, 20 февраля, исполняется год с тех пор, как в Новых Санжарах Полтавской области местные жители разгромили автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами. Напомним, 20 февраля 2020 года из Китая в один из санаториев Новых Санжар эвакуировали более 70 человек, которым предстояло пройти двухнедельный карантин. Этому воспротивились местные жители, после чего на протест вышли больше тысячи новосанжаровцев. Намереваясь недопустить автобусы с эвакуированными, некоторые из протестующих забросали их камнями.

Снял маску – отдай другому

Парадоксально, но спустя несколько месяцев именно в Новых Санжарах в одном из магазинов было замечено кричащее нарушение карантина. Полтавская активистка, медиаэксперт Ирина Земляна, приезжая к своим родственникам, в одном магазинов заметила, как на входе висят так называемые дежурные маски. Они были предназначены для тех, кто пришел за товарами без маски. Об этом Ирина написала в соцсети, указав, что нарушение было в том, что после использования маску требовали вернуть на место, чтобы нею воспользовался другой покупатель без маски.

"Я не могла поверить в то, что я услышала (об использовании маски – авт.). Мало того, на следующее утро ко мне приехал участковый. Он мне сказал, что его начальника утром в воскресенье разбудил начальник полиции Полтавской области и поручил выяснить все обстоятельства", – рассказывала Ирина нам в комментарии, поясняя, что после того, как она написала об этом пост в соцсетях, к ней примчал полицейский для выяснения обстоятельств.

Сейчас, по ее словам, о маске ей уже не приходилось слышать. Местные жители Новых Санжар и поселковый голова также подтверждают, что сейчас "дежурных масок" в магазинах они не замечают.

"Не обращал внимания есть или нет. Думаю, что после огласки, конечно, руководство магазина исправилось. Но вижу, что есть люди, которые натягивают свитер на лицо и так заходят. Какая сейчас обстановка в Новых Санжарах? Например, таких, которые хотят вакцинироваться – я не знаю. Но есть люди, которые категорически не хотят получить укол в Украине, а намерены сделать это в Европе. Что касается прошлого локдауна и карантина выходного дня, то очень много магазинов работали тайно. Лично я не считаю это нарушением", – говорит нам местный активист Роман Бобонец.

Почти тысяча жертв "короны"

Как мы выяснили, в Новосанжарском районе коронавирусом переболели почти тысяча человек.

"С начала эпидемии у нас в районе переболели 743 человека. Сейчас болеют 30, из них 7 – в стационаре, 23 лечатся амбулаторно. К сожалению, 14 умерли. Последний случай был вчера – умерла женщина 68 лет", – рассказал нам поселковый председатель Геннадий Супрун.

Были и провокаторы

По словам новосанжарских властей, тема погрома автобусов остается на слуху – ведь тогда, год назад, об этом противосстоянии написала даже мировая пресса. Впрочем, никто из опрошенных нами местных жителей и властей не считает своих земляков виноватыми на все 100%. Скорее, наоборот, объясняют, почему соседям пришлось так поступить.

"В тот день, год назад, с утра начала поступать информация, что возле Новых Санжар собирается больше количество силовиков и техники против мирных людей. А люди тогда вышли просто выяснить, правда ли то, что эвакуированные будут размещаться здесь. Также задались вопросом, почему нужно разместить в центре Новых Санжар, а не, например, за пределами населенных пунктов, как это делают, например, в Америке", – говорит Геннадий Супрун. Он резюмировал, что конфликт в большей мере произошел из-за дефицита информации из официальных источников: "Люди в итоге перекрыли дорогу, людей начали оттеснять, а самых активных из сопротивляющихся запихивали в автозаки. После этого люди вышли на защиту своих земляков. Кроме того, я лично видел четырех провокаторов, которые не являются местными жителями".

Дюжина осужденных

За погромы в Новых Санжарах в течение года были осуждены 12 человек. Как рассказали нам в пресс-службе Полтавской облпрокуратуры, четверо осуждены за блокирование транспортных коммуникаций, шестеро – за организацию массовых беспорядков, двое – за хулиганство. При этом шестеро получили по 5 лет тюрьмы, но за решеткой не оказались – им дано по одному году испытательного срока. Остальные шестеро оштрафованы на 850 грн.

"Они уже пересмотрели свое поведение", – кратко резюмировал нам в комментарии поселковый голова Новых Санжар Геннадий Супрун.

Напомним, ранее сообщалось о том, как проходили будни украинцев, находившихся на обсервации в Новых Санжарах.

Также местные жители рассказали, при каких бы условиях они встретили эвакуированных с хлебом-солью. Подробности – в сюжете.