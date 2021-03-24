Бояться нельзя путешествовать. Что нужно знать украинцам при выезде за границу

После года жизни в условиях пандемии с приходом весны и потепления и без того сильное желание украинцев путешествовать усилилось.
В ожидании лета и сезона отпусков многие задумываются над тем, чтобы провести время за границей. Но безопасно ли это в условиях пандемии COVID-19?
Сайт "Сегодня" разобрал самые популярные вопросы.
Стоит ли заранее бронировать тур?
Очень сложно во время карантина во всем мире заранее спрогнозировать – будут открыты границы для туристов через месяц или нет. Иногда решение о новых ограничениях принимается и вовсе молниеносно.
Как рассказали сайту "Сегодня" в Украинской Ассоциации туристических агентств, введение ограничений является форс-мажорной ситуацией. И, несмотря на то, что деньги за поездку не вернут, заморозить или перенести ее на другие даты все же будет можно.
Однако туристов призывают не паниковать, ведь страны пока не запрещают въезд, но могут менять условия авиаперелетов, тестирования и карантина, а турагентства готовы идти на уступки в случае непредвиденных обстоятельств.
Все же, несмотря на нестабильную ситуацию в Украине, раннее бронирование туров проходит активно, ведь украинцы, наоборот, хотят "убежать" от карантина. Поэтому выбор, планировать отпуск или нет, стоит только за вами.
Безопасно ли путешествовать в условиях пандемии?
Как пишет CNN, профессор Школы общественного здравоохранения Института Милкена в Университете Джорджа Вашингтона Леана Вен считает, что вакцинированным против COVID-19 риски подхватить инфекцию крайне низкие. По ее словам, авиаперелеты, особенно когда все в масках, также вполне безопасны.
В любом случае необходимо соблюдать карантинные ограничения и иметь с собой страховку.
Нужно ли делать тест на COVID-19 перед поездкой?
Да, в большинстве случаев вам понадобится отрицательный тест на COVID-19, прежде чем вы поедете в другую страну. Сроки прохождения теста до отправления зависят от пункта назначения. Поэтому чтобы не было казусов, рекомендуем заранее изучить правила въезда в страну.
Как снизить риск заражения COVID-19?
Специалисты рекомендуют тщательно соблюдать гигиену рук, всегда в общественных местах использовать маски и избегать переполненных помещений.
Также стоит ограничить контакты с другими людьми во время поездок, соблюдать социальное дистанцирование и выбрать бесконтактную регистрацию в отелях.
Какие страны открыты для украинцев?
Несмотря не очень благоприятную эпидемиологическую ситуацию в Украине, ряд стран открыл для нас границы.
В ближайшее время можно посетить такие страны, как Мальдивы, Доминикану, ОАЭ, Кубу, Ямайку, Мадагаскар, Ирландию, Великобританию, Барбадос и Грузию. Также туристов из Украины с 1 апреля готов принимать и Кипр.
Также мы писали о том, что из-за коронавируса границы ЕС закрыты почти для всего мира. Но открыты для украинских работников: сварщиков, токарей и людей, которые помогут собрать урожай.
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