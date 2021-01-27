Брифинг главы Минздрава Максима Степанова: онлайн-трансляция

За последние сутки в Украине выздоровевших почти в четыре раза больше, чем новых больных

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине.

Как стало известно, по состоянию на утро 27 января в Украине подтвердили 3776 новых случаев заражения коронавирусом (1 200 883 с начала эпидемии). За вторник умерли 145 украинцев (22 202 с начала эпидемии), а выздоровели 14 250 человек (980 085 с начала эпидемии).

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Отметим, что за прошлую неделю выявлено 31 130 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 1059 украинцев, выздоровели 81 554 человека. По данным Минздрава, с 18 января в Украине госпитализировали 11 768 человек. Читайте более подробно о ситуации с эпидемией за неделю.

А тем временем в Украине закончился локдаун. Теперь вернулись ограничения "оранжевой зоны", открываются кафе и магазины. Как будем жить с 25 января.

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