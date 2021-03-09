Брифинг главы Минздрава Максима Степанова: онлайн-трансляция

За последние сутки в Украине упала и заболеваемость, и смертность от ковида

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине и как проходит вакцинация.

Как стало известно, по состоянию на утро 9 марта в Украине подтвердили 3261 новый случай заражения коронавирусом (1 410 061 с начала эпидемии). За понедельник умерли 76 украинцев (27 204 с начала эпидемии), а выздоровели 975 человек (1 199 229 с начала эпидемии).

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Отметим, что за прошедшую неделю, с 1 по 7 марта, выявили 49 094 новых случая заражения коронавирусом, умерли 972 украинца, а выздоровели 24 796 человек. Читайте об этом подробнее в коронавирусных итогах за неделю.

Напомним, Максим Степанов уверял, что до конца 2021 года вакцинируют всех украинцев старше 18 лет. А премьер-министр говорил, что в течение 2021-2022 годов в Украине вакцинируют до 22 миллионов человек. А конкретно в этом году прививки получат около 10 миллионов. Тем временем стало известно, кому противопоказана вакцинация от COVID-19.