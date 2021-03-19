Британский штамм COVID-19 быстро захватывает Украину – Степанов

Британский штамм коронавируса, которые впервые выявили в прошлом году в Великобритании, уже распространился и по Украине.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме как в Ивано-Франковской области, его уже зафиксировали в таких городах:

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Киев;

Днепр;

Львов;

Харьков.

"Поскольку этот штамм в три раза более контагиозен – заразен, – нас ждет впереди достаточно напряженная ситуация по заболеваемости COVID-19", – отметил Степанов.

Ранее мы писали, что Совет национальной безопасности и обороны выступил за изменение протокола лечения пациентов с коронавирусом. В частности, в вопросе антикоагулянтной терапии.

Как сообщалось ранее, власти намерены провести массовое тестирование украинцев на наличие антител к COVID-19. Это позволит эпидемиологам подсчитать, сколько человек уже столкнулись с вирусом.