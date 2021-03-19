Версія українською
$ 27,68
32,98

Британский штамм COVID-19 быстро захватывает Украину – Степанов

19 марта, 22:28

Юлия Ляхова

Украинцев ждет напряженная ситуация, считает министр

Британский штамм коронавируса, которые впервые выявили в прошлом году в Великобритании, уже распространился и по Украине.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме как в Ивано-Франковской области, его уже зафиксировали в таких городах:

Реклама

"Поскольку этот штамм в три раза более контагиозен – заразен, – нас ждет впереди достаточно напряженная ситуация по заболеваемости COVID-19", – отметил Степанов.

Ранее мы писали, что Совет национальной безопасности и обороны выступил за изменение протокола лечения пациентов с коронавирусом. В частности, в вопросе антикоагулянтной терапии.

Как сообщалось ранее, власти намерены провести массовое тестирование украинцев на наличие антител к COVID-19. Это позволит эпидемиологам подсчитать, сколько человек уже столкнулись с вирусом.

Новости на эту же тему:
коронавирус пандемия Максим Степанов

Реклама

Новости партнеров

Украинцев заставят платить высокие годовые тарифы на газ
Погода на Пасху огорчит: синоптик дал прогноз для Украины
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его