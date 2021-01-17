Будет холодно, на дорогах гололедица: чего ждать от погоды в Украине в начале недели (карта)

В Киеве 18 и 19 января сохранится холодная погода

В ближайшие сутки, 18 января, на территории Украины сохранятся очень холодные и преимущественно сухие воздушные массы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей в понедельник, 18 января, без существенных осадков, лишь в восточных областях, а также в Днепропетровской и Запорожской ночью ожидается снег, метель.

Температура в большинстве областей ночью 16-21°, в северной части местами 22-25°, днем 12-17° мороза; в южной части, в Прикарпатье и Закарпатье ночью 11-16°, днем 7-12° мороза. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на юго-востоке – северо-восточный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

В Киеве тоже без существенных осадков. Температура ночью – 17-19°, днем 13-15° мороза.

Во вторник 19 января в Украине без существенных осадков, лишь днем в Закарпатье и Прикарпатье небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на южный, 5-10 м/с.

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Температура ночью 17-22°, в северных и западных областях местами 25° мороза, на юге, в Закарпатье и Прикарпатье 13-18°, днем 10-15° мороза, в Закарпатье и Прикарпатье 4-9° мороза.

В Киеве 19 января сохранится холодная погода с температурой ночью 17-19°, днем 13-15° мороза. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Как сообщалось ранее, перепады температуры, резкое изменение погоды могут вызвать обострение заболеваний, следует придерживаться режима и помнить о рекомендациях врачей.

Напомним, в связи с приходом сильного похолодания украинцам дали советы, как пережить морозы.