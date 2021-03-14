Как во Франции: Ляшко дал прогноз по темпам вакцинации от COVID-19

Главный санврач говорит, что все идет по плану

В Украине темпы вакцинации от COVID-19 соответствуют общеевропейским на начальном этапе и их можно будет оценить не ранее, чем через два месяца.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "НВ".

"Вы все сейчас сравниваете нашу ситуацию с другими странами, где кампания продолжается более двух месяцев. Я вам могу серьезно сказать: если вы посмотрите сейчас на Францию, то Украина имеет с ней показатели один в один по количеству проведенных прививок за сутки с начала прививочной кампании", – утверждает он.

В то же время Ляшко признал, что Украина все же "немножко" отстает от запланированных графиков, но в этом виноваты праздничные дни с 8 марта – поскольку накануне разъехались многие врачи.

Он также посетовал на сложности с вакцинацией персонала в ковидных больницах.

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"С организационной точки зрения вакцинировать людей в ковидных больницах все же сложнее. Есть определенная группа людей, которую мы должны вакцинировать. Сейчас всех учреждениях здравоохранения, будет большее количество вакцинированных, способности мобильных бригад возрастут в разы, и вакцинация начнет набирать темпы", – отметил главный санврач.

Ляшко добавил, что сейчас главное – регулярные поставки вакцины от коронавируса в нашу страну.

Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине от коронавируса было привито только 38 237 человек.

Мы также писали, что Министерство здравоохранения планирует вакцинировать от коронавируса 80% населения Украины до конца текущего года.