Будет ли локдаун? Как власти городов в Украине борются с COVID-19

Во многих городах не хватает койко-мест для больных

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации из-за COVID-19 в разных городах Украины уже ввели ужесточенный карантин.

Рассказываем, какие меры принимают власти разных городов Украины, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Киев: жителям обещают локдаун

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что динамика заболеваемости в столице растет, поэтому в городе может снова начаться локдаун.

"Если сейчас не усилить ограничения, и динамика будет оставаться угрожающей – это вопрос лишь нескольких дней, возможно одной недели", – сказал Кличко.

Весенние каникулы для учеников 5-11 классов приняли начать на два дня раньше – с четверга, 18 марта. Киев обратился к правительству с просьбой расширить количество противоэпидемических ограничений в "оранжевой зоне".

Львов: с усиленными ограничениями

Мэр Андрей Садовой сообщил, что с 19 марта на 9 дней во Львове вводят усиленный карантин.

Младшая школа переходит на каникулы, а старшая продолжит дистанционное обучение. Все учреждения культуры прекратят работу, а заведения общественного питания смогут работать только "на вынос" и доставку.

"Динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается. Должны сделать все необходимое для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города. Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания", – написал Садовой в Telegram.

Харьков: с подготовкой "к худшему"

Жителей Харьковской области призвали готовиться к усиленным карантинным ограничениям. Населению нужно быть готовым к транспортным ограничениям и переходу школ и вузов на дистанционное обучение.

По словам зампредседателя Харьковской областной государственной администрации Михаила Черняка, люди должны соблюдать карантинные меры.

"Конкретные ограничительные меры будут рассматриваться во время заседаний региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, но мы должны наработать профессиональные рекомендации и алгоритмы, которые помогут правильной организации карантина", – сказал Черняк.

Фото: REUTERS/Thomas Peter Реклама

Житомир: без поездов в области

Сейчас область находится в красной зоне карантина. Это значит, что ограничения, которые сейчас действуют в области, самые жесткие. Недавно было остановлено курсирование двух региональных поездов в области и запрещены остановки четырех поездов в регионе.

Из-за большого числа тяжелобольных коронавирусом, в больницах не хватает койко-мест.

Мэр Сергей Сухомлин заявил, что если ситуация не изменится, резерва хватит на неделю. Поэтому в горсовете планируют привлекать областную больницу.

Фото: facebook.comsluganarodu.official

Винница: с ограничениями "красной зоны"

С 13 марта в области ввели ограничения "красной" карантинной зоны. В Виннице запретили проведение любых массовых мероприятий, а также работу спортивных учреждений и учреждений культуры.

Тогда же мэр города Сергей Моргунов заявил, что в городских больницах Винницы заняты все реанимационные койки для больных коронавирусом. Ситуация остается напряженной.

Фото: promin.cv.ua

Тернополь: без света и воды в заведениях, где нарушают карантин

Мэр города Сергей Надал заявил, что в Тернополе будут отключать воду и свет в заведениях, где нарушают карантин. Также правоохранителям города поручили усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений.

"В случае необходимости тем заведениям, где будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, если они не будут прислушиваться к рекомендациям, речь пойдет об отключении подачи воды, работы канализации, тепла и других сетей", – сказал Надал.

Ранее мы сообщали, что санитарный врач Виктор Ляшко назвал условие для введения жесткого карантина в Украине.