Будут ли в Украине продлевать локдаун? Ляшко дал ответ

В Минздраве надеются, что больше не придется прибегать к жесткому карантину

Сроки локдауна менять не будут – Минздрав не намерен просить продления жесткого карантина. который заканчивается 24 января.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, в ведомстве рассчитывают, что больше не придется прибегать к локдауну.

"Минздрав пока не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января", – сказал он.

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Ляшко подчеркнул, что в дальнейшем Минздрав хочет вернуться к адаптивному карантину, который отменили в ноябре. Он позволит вводить более жесткие ограничения не по всей стране, а только там, где фиксируются локальные вспышки заболеваемости COVID-19.

"Есть определенные переменные, которые нельзя предсказать и учесть в прогнозах", – добавил главный санврач Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 января министр Степанов заявлял, что локдаун в Украине могут продлить и после 24 января. По его словам, это поддерживает и он сам, и его советники, и ведущие эпидемиологи страны. А вот министр культуры Александр Ткаченко заявил, что не поддержит продление жесткого карантина, поскольку это станет ударом по сфере культуры и креативным индустриям.

Позже Степанов назвал условие для нового локдаунаи рассказал, когда в Украину может вернуться адаптивный карантин.

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