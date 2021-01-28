"Цепь Соборности 2021" – новая страница в истории Украины

День Соборности – это национальный праздник единения украинцев. Но суть этого события намного глубже. Это день борьбы с разногласиями и объединения ради важного. А именно – ради стремления быть вместе в единой соборной Украине. И доказательством тому была виртуальная "Цепь Соборности", которая протянулась на тысячу километров, соединив Киев с Симферополем.

Мужественный бренд KOZAЦЬКА PADA всегда разделял настоящие украинские ценности и стремление наших людей быть свободными, несокрушимыми и независимыми – как это было во времена казачества. Поэтому для бренда было честью поддержать этот проект, объединивший сознательных людей, которые разделяют и берегут эти важные ценности для нашей страны.

В digital-цепь выстроились более 40 000 человек из 101 страны мира. Важно то, что акцию поддержали крымчане и не остались в стороне жители Донецкой и Луганской областей, о чем свидетельствуют тысячи комментариев в сети.

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Люди радостно делились эмоциями. Так, Людмила Пархоменко написала: "Невероятные чувства! Вроде бы онлайн, но ощущаю руки тех, кто рядом со мной в цепи!". А Евгения Макеева прокомментировала на официальной странице: "Героям Слава! Я из Керчи! Я очень рада, что мы вместе!". Особенно приятно, что к мероприятию присоединились украинцы, которые в силу разных обстоятельств оказались в этот день за рубежом. Отреагировали на событие в том числе и представительства других стран. Опубликовали поздравления на своих страницах посольства Франциии и Кении! Организаторы искренне рады, что удалось реализовать проект, который сплотил людей вокруг важной идеи для каждого и для всей страны!

Огромное количество людей сделали посты в соцсетях, поздравляя всех с праздником и делясь линком на событие. Таким же образом к цепи присоединились известные журналисты и знаменитости, среди которых народная артистка Украины Джамала, Янина Соколова – журналистка и телеведущая, Тарас Тополя – солист группы "Антитела", журналист Виталий Портников и многие другие известные люди. В частности, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова также разместила поздравительный пост на Facebook.

За формированием digital-цепи по случаю Дня Соборности Украины, который праздновали 22 января, внимательно наблюдали информагентства, такие как RadioSvoboda, Interfax, УНИАН, Громадське, Ukrinform, а также телеканалы 1+1, Интер, СТБ, Украина, 5 канал, 24 канал, ICTV и др.

Следовательно, в условиях карантинных ограничений, украинцам ничего не помешало "взяться за руки" в виртуальной цепи, чтобы объединить Украину там, где ее пытаются разделить.

Вершим историю единения украинцев вместе с KOZAЦЬКА PADA!