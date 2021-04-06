Церкви призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций выразил свою позицию относительно чествования жертв нацизма и коммунизма в Бабьем Яру в Киеве. Церкви призвали базироваться на общечеловеческих принципах, избегая политизации и идеологизации.
"Планы и действия, направленные на мемориализацию и достойное чествование памяти жертв Бабьего Яра, не могут быть использованы в узкополитической борьбе или для временной политической или геополитической конъюнктуры. Также, мемориализация места трагедии не может служить для удовлетворения чьих-то личных амбиций", – говорится в заявлении, которое подписали члены ВСЦиРО.
Ранее с подобным обращением выступили лидеры еврейских общин. "Серьезное беспокойство вызывает навешивание политических ярлыков на мемориал и попытки использования темы чествования памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе", – говорилось в обращении еврейских организаций по поддержке мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".
Обоим заявлениям предшествовало сообщение пресс-службы Петра Порошенко, в котором пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" выступил категорически против любых проектов, которые якобы продвигают "люди, приближенные к Путину".
Заявление ВСЦиРО подписали (в алфавитном порядке):
Антонюк Валерий Степанович, председатель Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов;
Блаженнейший Епифаний (Думенко), предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины;
Блаженнейший Святослав Шевчук, председательствующий ВСЦиРО, Отец и Глава Украинской греко-католической церкви, верховный архиепископ Киево-Галицкий;
Виталий Кривицкий, епископ Киево-Житомирский Римско-католической церкви в Украине;
Горпинчук Вячеслав Владимирович, епископ Украинской лютеранской церкви;
Комендант Григорий Иванович, президент Украинского библейского общества;
Маркос (Оганесян), епископ Украинской епархии Армянской апостольской церкви;
Паночко Михаил Степанович, старший епископ Украинской церкви христиан веры евангельской.
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