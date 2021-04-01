Часть Украины накроют дожди: где ждать непогоды (карта)

Теплее всего будет на западе страны

В Украине сегодня, 1 апреля, в западных областях ожидаются осадки, на остальной территории страны будет солнечно.

Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от 13 до 16 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 16 до 19 градусов с отметкой плюс.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 14 до 19 градусов выше нуля. Ожидаются дожди.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 12 до 16 градусов тепла.

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Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

Многочисленные прогнозы климатологов о том, что климат в нашей стране заметно меняется, становятся явью. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".