Чеклист толерантности, или Как мы относимся к представителям меньшинств?

Среди украинцев до сих пор бытует немало мифов и предубеждений

В конце декабря 2020 стриминговый сервис Netflix выпустил в эфир костюмированный сериал "Бриджертоны", который сразу вошел в топ самых популярных шоу на платформе. Как это часто бывает, зрители отметили несоответствие сериала с историческими событиями. В частности, потому, что английских аристократов эпохи Регентства играют темнокожие актеры. Почему мы вообще обратили на это внимание? И связан ли этот факт с толерантностью?

Благодаря историческим предпосылкам население Украины очень разнообразно. В нашей стране живут представители более сотни разных национальностей.

Конституция Украины гарантирует уважение к человеческому достоинству. А толерантное отношение к национальным и религиозным меньшинствам, ЛГБТ+, социально уязвимым группам — важная предпосылка для общества, главной ценностью которого является человек, независимо от его этноса, гендера или любых других особенностей.

Общественные тенденции, само собой, влияют на то, как мы говорим. Так, новая редакция правописания украинского языка предполагает более активное употребление феминитивов (по состоянию на 28 января 2021 года Окружной административный суд отменил решение Кабинета министров, которым была одобрена новая редакция украинского правописания); на государственном уровне закреплено употребление термина "человек с инвалидностью" (это так называемое "people-first rule": сначала мы говорим о человеке, а затем — о его особенностях).

А как корректно вести себя в разговоре с представителями различных меньшинств и социальных групп? В этом нам помогла разобраться Богдана Валигура — психолог, консультант по когнитивно-поведенческой терапии, блогер.

Почему представители меньшинств привлекают мое внимание?

Мы выделяем людей, не похожих на нас. Во времена первобытного общества контакт с чужаками мог закончиться фатально: можно было подцепить какую-нибудь болезнь, они могли ограбить или убить нас.

Конечно, общество изменилось, а вот мы с вами — не очень. Наш мозг настроен на поиск и отвержение того, что нам не знакомо.

Я выделяю представителей меньшинств, следовательно, я — не толерантный человек?

Только если вы вешаете на человека определенный оскорбительный ярлык, проявляете агрессию или нетерпимость. Наверное, вам приходилось слышать фразы, вроде "Геи развращают детей" или "Во всех бедах виноваты евреи — они тайно управляют миром". Речь именно о тех стереотипах и клише, которые люди распространяют дальше, не разбираясь в вопросе.

Проявлять особое отношение к представителям меньшинств тоже не стоит. Нужно уважать их — так же, как и всех других людей. К тому же исследования показывают, что выделение их среди других (например, на уровне государства — через квоты или преференции) только увеличивает уровень нетерпимости к меньшинствам.

В разговоре с представителями меньшинств я чувствую себя скованно. Что делать?

Если вы не знаете, как правильно обратиться или разговаривать с представителями любого из меньшинств, лучший способ — честно об этом сказать или спросить то, чего вы не знаете.

Например, перед вами — небинарная личность (человек без определенной гендерной идентичности, который не считает себя мужчиной или женщиной) и вы не знаете, какое местоимение нужно использовать. Просто спросите: "Простите, я не хотел (хотела) бы вас обидеть, но я не знаю, как лучше к вам обратиться?".

В любой ситуации лучше быть честным и дать понять, что вы не хотите обидеть человека. И если вы чувствуете себя скованно, то именно потому, что не знаете, как вашему собеседнику (собеседнице) было бы комфортно, о чем можно или нельзя его (ее) спрашивать.

При каких условиях я могу считать себя толерантным (толерантной) к меньшинствам?

Если вы считаете себя толерантным (толерантной), главное — не использовать унизительных обращений, основанных на стереотипах.

Если вы чувствуете враждебность или навешиваете ярлыки на определенный народ, культуру или социальную группу — то обобщаете. А это не является объективным взглядом на ситуацию (классический пример — фразы вроде "Мужчинам только одно и нужно" или "Место женщины — на кухне" и т.п.).

Каковы преимущества мультикультурного общества?

В таком обществе вы можете прожить значительно больший жизненный опыт. Знакомство с незнакомыми культурами обогащает нас, помогает смотреть на привычные вещи под другим углом. И, конечно же, это помогает нам быть более толерантными.

Среди украинцев до сих пор бытует немало мифов и предубеждений. Например, граждане нашей страны наиболее нетерпимы к африканцам и ромам, говорится в опросе Киевского международного института социологии. Другое исследование показало, что украинцы имеют самый низкий уровень восприятия представителей ЛГБТ+ среди других европейских стран — их принимают лишь 14% наших сограждан.

В последние годы тема мультикультурного общества стала особенно актуальной и в мире. Так, в конце прошлого года Европарламент принял резолюцию по защите национальных и языковых меньшинств, которая отныне является обязанностью государств – членов Евросоюза. А летом, после начала протестов в США, UNICEF презентовал гайдлайн для родителей о том, как говорить с детьми о расизме.

Что же касается "Бриджертонов", создатели сериала отмечают: историческая эпоха — лишь красивый фон, а события сериала могли бы происходить и сегодня. Вполне возможно, что значительное внимание, прикованное к шоу, также оживит и дискуссию о толерантности.

Создание этой статьи финансируется в рамках проекта "Разнообразие обогащает: освещение вклада этнических, религиозных меньшинств и ЛГБТ в украинское общество" Фонда прав человека Посольства Королевства Нидерландов. Содержание и мысли, изложенные в этой публикации, являются ответственностью авторов и необязательно соответствуют позиции посольства.

Автор: Ярослава Кобинец, журналистка общественной организации "Интерньюз-Украина"