Чем будут прививать украинцев от COVID-19: эффективность и "побочки" вакцин

Рассказываем все, что известно о вакцинах от COVID-19

Уже в скором времени Украина получит первые дозы вакцины от коронавируса. Украинская власть договорилась о поставках вакцины от четырех производителей: Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavax.

Сайт "Сегодня" рассказывает, что известно о вакцинах, которые в ближайшее время поступят в Украину.

Pfizer

Эффективность вакцины. Еврокомиссия окончательно одобрила к применению вакцину американской компании Pfizer и немецкой BioNTech 21 декабря 2020 года. Она прошла третью стадию клинических испытаний, а ее эффективность составляет 95%. Вакцина может защищать даже от тяжелых случаев COVID-19, однако пока неизвестно, предотвращает ли она распространение инфекции.

Где уже применяют вакцину. Вакцина Pfizer стала первой, которую разрешили для массового использования. Первыми программу вакцинации запустили Великобритания и Канада. Сейчас вакциной Pfizer прививают от коронавируса в Израиле, Нидерландах, Испании и других странах.

Возрастные ограничения. Сегодня вакциной могут прививаться люди в возрасте от 16 лет, а испытания с участниками младшего возраста продолжаются.

Возможные побочные эффекты. Самый частый побочный эффект, о котором сообщали вакцинированные прививкой Pfizer, – боль в месте укола. Некоторые жаловались на головную боль и усталость, а у других отмечались повышенная температура, озноб и боль в мышцах.

В декабре власти США сообщили о смерти шести участников испытания вакцины. Однако с прививкой это не связывают, у добровольцев были проблемы со здоровьем и хронические заболевания.

Что говорят о вакцине в Украине. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, в ближайшие дни ожидается поставка 117 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Поскольку для хранения при такой холодовой цепи (от -70 до -80 градусов) в Украине не хватает мощностей, США пообещали предоставить для перевозки и хранения вакцины оборудование.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Sinovac

Эффективность вакцины. Эффективность китайской вакцины Sinovac в Бразилии оказалась почти на 30% ниже заявленной – 50,4%. Но эксперты заявили, что в тех случаях, когда болезнь протекает тяжелее, эффективность вакцины действительно выше. 5 февраля в Китае условно одобрили широкое использование вакцины Sinovac. Согласно заявлению, вакцина подходит для предотвращения заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Возрастные ограничения. Теперь вакцину Sinovac можно использовать для массовой вакцинации всех групп населения. Ранее ее применяли только для экстренного прививания уязвимых групп населения. Однако несмотря на то, что вакцина теперь может быть предоставлена ​​широкой публике, исследования все еще продолжаются.

Возможные побочные эффекты. Эксперты заверяют, что серьезных побочных эффектов у людей не наблюдалось. Чаще всего добровольцы испытывали боль в месте инъекции, а большинство побочных эффектов проходили в легкой стадии.

Что говорят о вакцине в Украине. Как неоднократно заявлял министр здравоохранения Украины Максим Степанов, на момент поставки в страну эффективность вакцины должна составлять не менее 70%. Поскольку в Индонезии вакцина Sinovac показала эффективность в 65,3%, в Турции – в 91,5%, Украина ожидает официальные данные об эффективности вакцины.

/ Фото: Reuters

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AstraZeneca

Эффективность вакцины. Эффективность англо-шведской вакцины после введения первой дозы составляет 76%. Уже после второй дозы эффективность повышается до 82%. В прошлом году производитель заявил о положительных результатах третьей фазы клинических исследований. Уже после первой дозы эффективность вакцины составляет 76%.

Возрастные ограничения. Некоторые страны запретили применять вакцину AstraZeneca людям старше 55 лет. Такое решение власти стран приняли из-за того, что данных об эффективности вакцины для этой возрастной группы недостаточно.

Возможные побочные эффекты. Согласно информации производителя, серьезных побочных эффектов у вакцинированных не было.

Где уже применяют вакцину. Сейчас вакциной AstraZeneca прививают жителей Британии, ЕС, Бразилии, Азии и Латинской Америки.

Что говорят о вакцине в Украине. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что препаратом AstraZeneca вакцинировать планируют все категории населения, однако если будут факты, что вакцину нельзя применять для пожилых людей, решение будет пересмотрено.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Novavax

Эффективность вакцины. Согласно результатам третьей фазы клинических испытаний, которые проводились в Великобритании, эффективность американской вакцины Novavax составляет 89,3%. Также производитель заявил о ее высокой эффективности и против новых штаммов вируса. Сейчас вакцину тестируют в США и Мексике, это последний этап.

Возрастные ограничения. Поскольку вакцина не исследовалась на людях младше 18 лет, препарат пока предназначен для старших лиц.

Возможные побочные эффекты. При вакцинации были редкие проявления побочных эффектов.

Где уже применяют вакцину. Производить у себя и использовать для вакцинации своих граждан прививкой Novavax планирует Канада.

Что говорят о вакцине в Украине. Как заявил министр здравоохранения Маским Степанов, в феврале 2021 года препарат будет доступен для применения и в Украине.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Отметим, Министерство здравоохранения надеется в феврале получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19 и начать масштабную вакцинацию медиков и военнослужащих в зоне ООС.