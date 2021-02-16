Чем известен блогер Шарий и за что его обвиняют в госизмене

СБУ обвинила популярного блогера, бывшего журналиста Анатолия Шария в государственной измене. Соответствующее подозрение было вручено ему 16 февраля.

"Осуществлял противоправную деятельность во вред национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных спецслужб", – утверждает представитель СБУ Артем Дехтяренко.

Он сообщил, что открыто уголовное производство по статьям о государственной измене (ч. 1, ст. 111), а также о разжигании национальной, расовой или религиозной ненависти, унижении национальной чести и достоинства (ч. 1 ст. 161). По словам советника СБУ, доказательства следствия подтверждены серией экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Анатолия Шария присутствуют факты его подрывной деятельности против Украины.

В чем обвиняют Шария?

Начиная с 2012 года он через соцсети, СМИ и российские телевизионные каналы способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций. Занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о событиях на Донбассе в целях обострения и дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигания межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Такие действия Шария активно использовали российские пропагандистские СМИ. Примечательно, что он, вероятно, был в курсе подобного поворота событий. И заранее прокомментировал это:

"Если верить ОП'шным каналам, на следующей неделе СБУ сольет "компромат на Шария", который они "собирали год" и к концу месяца объявит меня в розыск. Скажу так, кратко сформулировав – я буду ждать с нетерпением, всегда готов, а Зеленский – ничтожество и трусливая мразь. Это все".

Кто такой Шарий и чем он известен?

Шарию завидуют остальные украинские блогеры. У его Youtube-канала 2,4 млн подписчиков. Популярность Шарий приобрел после Революции Достоинства 2014 года, события которой он освещал на своем канале.

Канал-миллионник сделал Шария влиятельнейшим человеком в украинской медиасреде. И даже побудил к попытке политической карьеры.

В 2019 году Шарий создал партию имени себя. И принял участие в парламентских выборах. В Раду партия не прошла, набрав 2,23%, или 330 тыс. голосов. Политологи окрестили это удачным политическим дебютом. "Это был хороший старт, поскольку партия позиционирует себя не как местная", – отмечал тогда политолог Алексей Попов.

Но в то же время стало видно, что голосов на выборах Шарий собрал гораздо меньше, чем у него подписчиков на канале. Причина в том, что значительная часть его аудитории на Youtube – граждане РФ. Для нее Шарий и строит свою риторику.

Позже с экспертами разразился скандал. Журналисты-расследователи bihus.info опубликовали переписку технологов Партии Шария, из которой следует, что партия платит политическим экспертам за позитивные комментарии о ней на телеканалах. В частности, на попавших под санкции СНБО каналах "112", Newsone, ЗІК. Экспертам платили от 90 до 200 долл. за каждый эфир.

Яркие цитаты Шария – есть ли в них что-то антиукраинское?

Повторюсь – я на хFace with tears of joyю вертел ваше вонючее СБУ, вашего свихнувшегося психопата Зеленского и всю вашу команду нездоровых отбросов. Уроды Face with tears of joy.

Россия наслаждается крупнейшим научным прорывом со времен СССР.

Путинская вакцина, ранее презираемая, теперь фаворит борьбы с пандемией ковида. Передаю привет хриплому дебилу. Искренне рад за россиян, молодцы.

За сегодня я опубликовал пять карт Украины без Крыма. Могу больше.

Украинские санкции – это типа украинской вакцины что-то. Уникальна и по сути невидима. Но можно с надутыми щеками хрипеть о важности.

Очень удивляют сообщения в стиле "Ты что, хочешь, чтобы в Беларуси было как в Украине". Первое – не верю, что белорусы начнут так же убивать друг друга и рассказывать, что это круто. Второе – они имеют право попробовать. Это их право – законно изменить то, что они хотят изменить.

Обратите внимание на добившихся чего-то украинцев. Их объединяет одно. Они в свое время смогли сбежать. Неведомо, что с ними было бы сегодня, как копили бы на обеды и думали, что жрать завтра.

Малозвестные факты о Шарие

До 2011 года Шарий был репортером, специализирующимся на материалах о криминале. Работал на "1+1". 1 мая Шарий открыл огонь из травматического пистолета в киевском "Макдональдсе". Шарий утверждал, что к нему подошел неизвестный человек и повел себя агрессивно.

2 июля 2011 года неизвестный выстрелил из обреза по автомобилю Шария. Впоследствии в ходе расследования Шарию было выдвинуто подозрение в том, что он сам стрелял по своей машине, инсценировав преступление: сотрудники МВД обнаружили обрез неподалеку от места ЧП, а на патроне, оставшемся в стволе, был отпечаток пальца Шария.

После этого Шарий выехал из Украины и попросил политического убежища в ЕС.

В 2013 году Шарий был арестован Интерполом в Нидерландах. Однако суд этой страны отказал в выдаче Шария Украине.

Впоследствии Шарий переехал в Литву. В 2015 году Литва инициировала повторную проверку его дела.

В 2020 году Украина сняла Шария с розыска и отменила санкцию на его арест.

В настоящее время Шарий живет в Испании, в городе Рода-де-Бара. По данным Слідство.info, вилла Шария может стоить около 1 млн евро.

Что сам Шарий говорит об обвинениях?

В течение нескольких часов после того, как стало известно о подозрении Шарию, он опубликовал несколько публикаций в Twitter.

"Благодарю СБУ за предъявление подозрения путем публикации пропагандистского ролика в телеграме по статье "Государственная измена". Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня – чистая политика", – говорится в одной из них.

В другой публикации представлено видео, в котором украинский спецназ задерживает какого-то человека. Под этим видео – пост Шария: "Задержание СБУ и МВД опаснейшего преступника Виктора Шария, чья вина заключается в том, что он рассказал, как СБУ с террористической организацией "Нацкорпус" угрожали ему и вынуждали подать иск на Партию Шария. Спасибо, Зеля, за новую страну".

"Сегодня" выяснили, о ком идет речь. Виктор Шарий – человек, на которого в Украине формально зарегистрирована Партия Шария. Анатолию Шарию он родственником не приходится. СБУ опровергает факт задержания Виктора Шария. Более того, там утверждают, что видео задержания, опубликованное популярным блогером, никакого отношения к следствию о действиях Виктора Шария не имеет. Опять фейк?

"Виктор Шарий – это человек, на которого формально зарегистрирована Партия Шария. При этом он не является ни ее руководителем, ни заместителем, ни членом. Видео, которое сегодня обнародовали в некоторых телеграм-каналах – оно не имеет ничего общего с Виктором Шарием. Кроме того, сегодня СБУ действительно проводит следственные действия с Виктором Шарием, но о задержании речи нет. Сотрудники СБУ проверяют его причастность к противоправной деятельности Анатолия Шария", – сообщил нам пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

При этом в МВД Украины "Сегодня" сообщили, что не принимали участия ни в каких следственных действиях, имеющих отношение к Виктору Шарию. А неофициально мы узнали, что на опубликованном блогером видео показано задержание банды квартирных воров в городе Днепр.

Прочие фейки Шария

Многие заявления, сделанные Шарием, были впоследствии опровергнуты и признаны фейками. Больше всего их связано с конфликтом на Донбассе. Так, в своем Youtube-канале Шарий утверждал:

расстрел автомобиля боевиков возле Ясиноватой – инсценировка;

история сотрудника ФСБ Ильи Богданова, перешедшего на сторону Украины, – вымысел;

батальон "Донбасс" был разгромлен в бою под Карловкой в мае 2014 года;

в конфликте на Донбассе не принимают участие боевики из Чечни и Осетии;

регулярные части армии РФ не принимают участия в боях на Донбассе.



Также Шарий в своих видео:

выдавал уничтоженный БТР и танк российской армии за украинский;

называл "комедией" информацию о том, что над Украиной сбивают российские беспилотники.

Все эти заявления впоследствии были опровергнуты. На канале блогера есть много других подобных сообщений.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины не только сообщила о подозрении в государственной измене блогеру Анатолию Шарию, но и вызвала его на допрос 22 февраля.