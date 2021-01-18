Что будет после "зимнего" локдауна? Мы разобрались

24 января истекает срок действия "зимнего" локдауна, однако на этом карантин не закончится – вероятно, после этого Украина вернется к ограничениям "оранжевой зоны".
Сайт "Сегодня" рассказывает, что будет после январского локдауна, сколько еще продлятся запреты и какие ограничения ждут украинцев.
Что происходит?
Согласно решению Кабинета министров, "зимний" карантин, который действует во всех регионах страны с 8 января, закончится уже в конце этой недели, 24 января.
Однако в правительстве до сих пор нет единого мнения, как Украина будет жить после этого. К примеру, главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что Минздрав не будет настаивать на продолжении жесткого карантина.
А вот министр здравоохранения Максим Степанов не исключает возможности продления локдауна – все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
В то же время глава правительства Денис Шмыгаль сегодня заявил, что после окончания январского карантина страна вернется к ограничениям "оранжевой зоны" – и они продлятся до 31 марта.
Так что будет после локдауна?
Вероятнее всего, Кабмин введет адаптивный карантин, как и говорит премьер Шмыгаль.
Таким образом, во всех регионах Украины будет запрещено:
- проведение массовых мероприятий – концертных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других – при участии более 20 человек (кроме спортивных мероприятий без зрителей);
- деятельность театров и кинотеатров с заполненностью залов более 50%;
- осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;
- проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;
- оказание услуг общественного питания с 22:00 до 07:00 (кроме доставки и заказов навынос);
- размещение посетителей на расстоянии менее двух метров между столиками и более четырех человек за одним столом;
- работа спортзалов, если нельзя обеспечить одного человека на 20 кв. м;
- проведение учебного процесса в группах более 20 человек;
- обучение, если на самоизоляции находится более 50% учебной группы;
- проведение плановых госпитализаций, кроме случаев срочного врачебного вмешательства.
Также во время адаптивного карантина действует специальное время для пенсионеров – с 10:00 до 12:00 в объектах торговли и органах власти.
Как сообщалось ранее, Госпотребслужба Киева выступает за введение адаптивного карантина в столице после окончания январского локдауна.
Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, почему запретили продавать носки и другие непродовольственные товары.
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