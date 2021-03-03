Что нужно для победы над COVID-19 в Украине? Инфекционист назвал условие

Вакцинация в Украине пока идет медленными темпами. Но для того, чтобы в стране выработался коллективный иммунитет к коронавирусу и чтобы победить эпидемию, необходимо сделать прививки минимум 13 миллионам украинцев.

Об этом рассказал Апострофу бывший директор Центра общественного здоровья, врач-инфекционист Владимир Курпита.

По его словам, чем больше украинцев будет иметь иммунитет к коронавирусу, приобретенный после болезни или вакцинации, тем быстрее мы поборем эпидемию.

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"Для формирования коллективного иммунитета достаточно, чтобы его имели где-то 53-57% населения, это рассчитывается по соответствующей формуле. Официально в Украине переболело около 1,5 млн, но мы понимаем, что эта цифра в три раза больше – около 5 млн. Население у нас составляет 37 млн. Чтобы получить хотя бы 50% людей с иммунитетом, мы должны вакцинировать не менее 13 млн человек", – говорит Курпита.

Как сообщали новости "Сегодня", Минздрав обещает вакцинировать по 5 млн человек в месяц к лету. При этом сейчас планируется выйти на уровень 10 тыс. прививок в день. Также отмечается, что Украина до 6 марта получит китайскую вакцину компании Sinovac.

Видео: Сегодня