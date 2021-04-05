Настоящий детектив. Судью Чауса похитили украинские спецслужбы?

3 апреля стало известно, что в самом центре Кишинева похитили судью Николая Чауса, сбежавшего из Украины в августе 2016-го и объявленного в международный розыск. Пять лет назад судью называли "легендарным" после того, как он погорел на взятке в 150 тыс. долларов. Ее Чаус якобы хранил в стеклянной банке во дворе своего дома. Подробности этого давнего дела и то, почему могли похитить судью, читайте в материале сайта "Сегодня".

Нашелся в Румынии

Нужно отметить, что Республика Молдова, где всплыл беглый судья (ранее предполагалось, что он находится в Крыму или Беларуси), не торопилась отдавать Украине Чауса все эти годы. Очередной вердикт по его ходатайству о предоставлении политического убежища должны были огласить в конце апреля, и тут выясняется, что "легендарного" похитили.

"Мужчину в возрасте 54 лет похитили три человека. Инцидент произошел возле жилого дома в столичном секторе Центр. Полицию оповестили в 13:15", – заявила пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати в субботу, 3 апреля.

Исчезновением Чауса возмутились не только на родине героя, где столько лет терпеливо ожидали его экстрадиции, – президент Молдовы Майя Санду также высказала свое негодование происходящим.

"Это недопустимо, чтобы в Молдове пропадали люди, независимо от того, являются ли они гражданами РМ, доказано или нет совершение ими незаконных действий. Прошу руководство МВД, ответственное за безопасность граждан, а также Службу информации и безопасности прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина на территории Молдовы", – заявила Санду.

На горячей новости тут же принялись спекулировать Telegram-каналы, которые заявили, что Николай Чаус якобы нашелся в Румынии – "живой и здоровый". И даже опубликовали несколько фотографий.

Позже фото Чауса с вероятной информацией о его местонахождении запостил у себя в Telegram-канале экс-депутат Верховной Рады Михаил Добкин.

"Похоже на работу спецслужб".

К чести молдавских силовиков, они не сидели сложа руки и уже в понедельник, 5 апреля, заявили, что по делу вероятного похищения есть первый задержанный. По словам министра внутренних дел Молдовы Павла Войку, это иностранец, а похитители разговаривали на украинском.

"Это преступление было совершено иностранными гражданами, которые пересекли государственную границу. Эти граждане уже покинули страну, пересекли границу с Украиной. У нас также существуют записи доказательств на украинском языке", – сказал министр.

Был установлен транспорт, которым пользовались вероятные похитители. Однако остается непонятным, кого именно задержали молдавские полицейские – гражданина Украины или все-таки Молдовы?

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"Следователи в Молдове сами шокированы случившимся. У них вообще такого еще не было. На связь никто не выходил, причины неизвестны. Вообще непонятно, кому это нужно", – рассказал адвокат судьи Ростислав Кравец.

Он добавил, что кадры похищения похожи на работу спецслужб.

Впечатление, что работали профессионалы, еще больше усиливается после просмотра ролика, который выложил глава Нашей партии Молдовы Ренато Усатый. На этих кадрах видно, что двух охранников Чауса обезвреживают шесть человек, а еще двое профессионально "упаковывают" судью в специально подогнанный автомобиль.

По словам Усатого, судью могли похитить представители спецслужб Украины, "сработавшие в высшей степени профессионально и почти наверняка с ведома силовиков Молдовы".

То, что скандального судью могли похитить украинские спецслужбы, также косвенно подтвердил в эфире телеканала "НАШ" адвокат Сергей Лысенко, которой связан с молдавскими адвокатами судьи Чауса.

В эфире говорилось, что спецоперация могла быть осуществлена силами Главного разведывательного управления Министерства обороны для того, чтобы доставить наконец-то Чауса на родину для дачи показаний.

Между тем в комментарии "РБК" спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко уклонился от ответа на вопрос, пересекал ли судья Чаус украинскую границу.

"Такой информации у меня лично нет. Отмечу, что согласно законодательству мы не в праве разглашать информацию о пересечении границы третьим лицам", — заявил он.

Чем известен судья Николай Чаус

Это известная личность не только в Киеве, но и во всей Украине. Он вел дела автомайдановцев, принял решение о заключении под стражу лидера УКРОПа Геннадия Корбана. По данным правоохранителей, взятку, из-за которой судья якобы и пустился в бега пять лет назад, он будто бы вымогал от подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. (Вместо тюрьмы обещал условный срок.)

Та самая банка со взяткой. Фото: Facebook

Причем изначально речь шла о "вознаграждении" в 100 тыс. долларов, потом сумма увеличилась до 150 тыс. долларов. Передача взятки была очень креативной: судья якобы попросил положить деньги в стеклянные банки (2 и 1,5 л) и спрятать их возле дома. "Консервацию" во время спецоперации изъяли.