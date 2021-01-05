За что любят и за что ненавидят Ульяну Супрун

5 января в соцсетях появилась информация о том, что экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун покинула территорию Украины. Позднее это опроверг Станислав Грещишин, директор общественной организации ARC.UA, одним из основателей которой является экс-глава Минздрава. Пока вся страна с нетерпением ждет комментариев от самой госпожи Супрун, сайт "Сегодня" напоминает читателям, что известно о бывшем министре здравоохранения Украины.
Внучка подпольщиков УПА и дочка оружейного барона
И.о. главы Минздрава Украины, 57-летняя Ульяна-Надежда Супрун родилась в Детройте (США) в семье украинских эмигрантов – Джорджа Гарри (Юраша) Юркива и Зеновии Юркив. По словам самой Супрун, ее отец родился в Рогатине под Ивано-Франковском в 1935 году. Его родители, Мария Волощук и Иван Юркив (в СМИ пишут, что он служил поручиком в армии УНР) были задействованы в подполье, потому Юраш воспитывался в семье деда-священника.
"В конце Второй мировой войны папа с родителями покинули Украину из-за угрозы расстрела или заключения, которые угрожали членам подполья. Тогда в семье уже было трое детей. Они приехали в Ландек и оказались в лагере для переселенцев. Там дед Супрун стал лидером украинского сообщества", – пишет Ульяна Супрун.
Также со слов Супрун известно, что армейскую службу Юраш Юркив проходил в американском контингенте, размещенном в Европе, "в подразделениях разведки". После демобилизации работал в оборонной индустрии. По другим сведениям, возглавлял компанию North American Controls, которая производит военную технику.
Из открытых источников известно, что родители проживают в Стерлинг-Хайтс (штат Мичиган).
Чем занималась Супрун до Майдана
Сама Супрун обучалась в частной украинской школе вместе с сестрой Лидией-Верой, с детства состояла в скаутской организации "Пласт". Получила специальность врача-радиолога в медицинской школе Мичиганского университета. Родители первый раз привезли дочь в Украину, когда ей было 11 лет.
"Наши родственники жили в Киеве и Львове. Но нам не разрешали идти к ним домой – только они могли прийти к нам в отель. И не в номер – разрешалось встретиться только на улице. И все время за нами следили. Я, 11-летний ребенок из США, не могла понять, как люди живут в таком состоянии неволи. Думаю, с тех пор во мне что-то изменилось", – рассказывала Супрун в одном из интервью уже после переезда в Украину.
Работала врачом-рентгенологом в Мичигане. В 1991 году вышла замуж за канадского украинца Марка Супруна – философа, политолога и сценариста, и переезжает в Нью-Йорк. Об этом периоде жизни будущей главы Минздрава известно очень немного. Согласно официальной информации, чета Супрун активно принимала участие в различных проектах, направленных на поддержку Украины. В частности, два года возглавляла Совет по оказанию гуманитарной помощи украинцам, входила в Союз украинской молодежи в Нью-Йорке, была президентом Украинско-американской ассоциации гражданских свобод.
Осенью 2013 года Ульяна Супрун с мужем решили переехать в Украину – в стране начинался политический кризис, который привел к Революции Достоинства. Она стала волонтером Медицинской службы Майдана – принимала участие в уличных боях, помогала раненым.
Весной 2014 года вместе с мужем создала общественную организацию "Защита патриотов", которая занималась тренировками по тактической медицине и обеспечивала украинских бойцов индивидуальными аптечками стандарта НАТО. Деньги для их приобретения семья волонтеров собирала в Канаде и Америке.
Во главе реформы
В июле 2015 года президент Петр Порошенко подписал указ о предоставлении украинского гражданства Ульяне и Марку. Через несколько месяцев Супрун стала внештатным консультантом комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения. А в июле 2016 года стало известно, что Супрун возглавит Минздрав Украины.
Назначение состоялось по предложению пятого президента Украины Петра Порошенко. Перед Супрун стояла задача участвовать в разработке стратегии реформирования отрасли здравоохранения.
Какие шаги по реформированию здравоохранения предполагалось сделать:
- Создание национального перечня лекарственных препаратов, которые будут закупаться государством для бесплатной передачи больным, которые испытывают жизненную необходимость в этих препаратах. Такой перечень предполагалось создать до конца января 2017 года.
- Введение с 1 июля 2017 года первичного медицинского страхования в Украине. Полностью перевести медицину на страховую платформу планировалось к 2020 году. Финансировать первичку предполагалось из госбюджета за счет общих налогов, не вводя новых и не повышая старых.
- Создание электронной системы, которая упразднит бумажные карточки.
- Создание госпитальных округов и перепрофилирование больниц. Предполагалось, что в каждом райцентре будет минимум одна многопрофильная больница интенсивного лечения первого или второго уровня. Так, в больнице первого уровня врачи будут оказывать хирургическую и реанимационную помощь, а в больнице второго уровня медики будут заниматься плановым лечением пациентов с хроническими болезнями или долечивать пациентов после больницы первого уровня. В медучреждении второго уровня также будет отделение экстренной помощи.
- И самое главное: государство отныне будет платить только за первичную, экстренную и паллиативную медпомощь. Остальную медицину Минздрав будет компенсировать частично. В комментарии сайту "Сегодня" Ульяна Супрун рассказала, почему медицина будет частично платной.
Но уже в апреле 2020-го шестой президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24" констатировал, что реформа провалилась.
За что критиковали Супрун
- За двойное гражданство – якобы она оставила за собой американский паспорт. Также неоднократно высказывались сомнения в компетентности Супрун как министра по той причине, что ее медицинский диплом якобы не позволяет практиковать. Как правило, каждое такое обвинение заканчивалось флешмобом симпатиков Супрун в соцсетях. В свою очередь, госпожа министр писала, что подобные обвинения исходят от "противников изменений" и "людей, заинтересованных в сохранении старой системы".
- Супрун стала первым главой Минздрава, который вошел в острый конфликт с медицинской элитой Украины: она открыто обвиняла отечественных академиков, профессоров, научных сотрудников и главных врачей в коррупции.
- Элита не оставалась в долгу. Так, в январе 2017 года директор киевского Института сердца Борис Тодуров обвинил Супрун в срыве госзакупок препаратов и расходных материалов для лечения сердечно-сосудистых болезней.
- Также Супрун критиковали за то, что Закон Украины"О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" от 19.10.2017 № 2168-VIII, который стал основой для реформ, противоречил 12 статьям Конституции Украины. Впрочем, после доработки из Закона убрали спорные положения.
За что Супрун любили
- За демократичность. Она не позволяла подчиненным обращаться к себе по имени-отчеству, как это принято в Украине, и настаивала на том, чтобы к ней обращались на американский манер – Ульяна. Также отмечалось, что после вступления в должность она поговорила с каждым сотрудником министерства лично, в его кабинете.
- Социально и политически активное студенчество и молодые активисты также полюбили Супрун за доступность – по вечерам она часто выступала с лекциями в столичных нетворкингах, которые не менее часто превращались в диалоги с аудиторией. Кроме того, до того, как закрыть свой Facebook 1 января этого года, Супрун много и охотно коммуницировала с пользователями соцсети. Правда, злые языки утверждали, что на министерский Facebook работает целая команда.
- Патриотической общественности чрезвычайно импонировало то, что почти каждое выступление Супрун на заседаниях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) непременно содержало обвинения в адрес России в развязывании войны на востоке. По словам тогдашнего гендиректора Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Ирины Литовченко, всякий раз это приводило к международному скандалу. В частности, в 2018 году Россия написала жалобу в Секретариат ВОЗ в Женеву с требованием извинений. Литовченко боялась, что РФ может добиться запрета Украине быть спикером на заседаниях ВОЗа, а значит – говорить об успехах медреформы. Кроме того, Супрун отказывала русскоязычным СМИ в интервью.
- В целом симпатики Супрун хвалили реформу медицины за то, что она стала ударом по коррупции в медицинской сфере. СМИ писали о ликвидации непрозрачных схем закупки лекарств, благодаря которым только в 2017 году удалось сэкономить до 40% средств. Кроме того, устранить из госзакупок устаревшие препараты, заменив их современными и эффективными.
Как сообщалось ранее, бывший и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун приняла решение больше не вести страницу в Facebook и на прощание дала украинцам последний совет.
Она призывала украинцев взять на себя ответственность за все, что происходит в жизни, и не ждать, что это сделает кто-то другой.
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