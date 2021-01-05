За что любят и за что ненавидят Ульяну Супрун

5 января в соцсетях появилась информация о том, что экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун покинула территорию Украины. Позднее это опроверг Станислав Грещишин, директор общественной организации ARC.UA, одним из основателей которой является экс-глава Минздрава. Пока вся страна с нетерпением ждет комментариев от самой госпожи Супрун, сайт "Сегодня" напоминает читателям, что известно о бывшем министре здравоохранения Украины.

Внучка подпольщиков УПА и дочка оружейного барона

И.о. главы Минздрава Украины, 57-летняя Ульяна-Надежда Супрун родилась в Детройте (США) в семье украинских эмигрантов – Джорджа Гарри (Юраша) Юркива и Зеновии Юркив. По словам самой Супрун, ее отец родился в Рогатине под Ивано-Франковском в 1935 году. Его родители, Мария Волощук и Иван Юркив (в СМИ пишут, что он служил поручиком в армии УНР) были задействованы в подполье, потому Юраш воспитывался в семье деда-священника.

"В конце Второй мировой войны папа с родителями покинули Украину из-за угрозы расстрела или заключения, которые угрожали членам подполья. Тогда в семье уже было трое детей. Они приехали в Ландек и оказались в лагере для переселенцев. Там дед Супрун стал лидером украинского сообщества", – пишет Ульяна Супрун.

Также со слов Супрун известно, что армейскую службу Юраш Юркив проходил в американском контингенте, размещенном в Европе, "в подразделениях разведки". После демобилизации работал в оборонной индустрии. По другим сведениям, возглавлял компанию North American Controls, которая производит военную технику.

Из открытых источников известно, что родители проживают в Стерлинг-Хайтс (штат Мичиган).

Чем занималась Супрун до Майдана

Сама Супрун обучалась в частной украинской школе вместе с сестрой Лидией-Верой, с детства состояла в скаутской организации "Пласт". Получила специальность врача-радиолога в медицинской школе Мичиганского университета. Родители первый раз привезли дочь в Украину, когда ей было 11 лет.

"Наши родственники жили в Киеве и Львове. Но нам не разрешали идти к ним домой – только они могли прийти к нам в отель. И не в номер – разрешалось встретиться только на улице. И все время за нами следили. Я, 11-летний ребенок из США, не могла понять, как люди живут в таком состоянии неволи. Думаю, с тех пор во мне что-то изменилось", – рассказывала Супрун в одном из интервью уже после переезда в Украину.

Работала врачом-рентгенологом в Мичигане. В 1991 году вышла замуж за канадского украинца Марка Супруна – философа, политолога и сценариста, и переезжает в Нью-Йорк. Об этом периоде жизни будущей главы Минздрава известно очень немного. Согласно официальной информации, чета Супрун активно принимала участие в различных проектах, направленных на поддержку Украины. В частности, два года возглавляла Совет по оказанию гуманитарной помощи украинцам, входила в Союз украинской молодежи в Нью-Йорке, была президентом Украинско-американской ассоциации гражданских свобод.

Осенью 2013 года Ульяна Супрун с мужем решили переехать в Украину – в стране начинался политический кризис, который привел к Революции Достоинства. Она стала волонтером Медицинской службы Майдана – принимала участие в уличных боях, помогала раненым.

Весной 2014 года вместе с мужем создала общественную организацию "Защита патриотов", которая занималась тренировками по тактической медицине и обеспечивала украинских бойцов индивидуальными аптечками стандарта НАТО. Деньги для их приобретения семья волонтеров собирала в Канаде и Америке.

Звезды на премьере фильма "Мои мысли тихие" / Фото: пресс-служба Реклама

Во главе реформы

В июле 2015 года президент Петр Порошенко подписал указ о предоставлении украинского гражданства Ульяне и Марку. Через несколько месяцев Супрун стала внештатным консультантом комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения. А в июле 2016 года стало известно, что Супрун возглавит Минздрав Украины.

Назначение состоялось по предложению пятого президента Украины Петра Порошенко. Перед Супрун стояла задача участвовать в разработке стратегии реформирования отрасли здравоохранения.

Какие шаги по реформированию здравоохранения предполагалось сделать:

Создание национального перечня лекарственных препаратов, которые будут закупаться государством для бесплатной передачи больным, которые испытывают жизненную необходимость в этих препаратах. Такой перечень предполагалось создать до конца января 2017 года.

2017 года. Введение с 1 июля 2017 года первичного медицинского страхования в Украине. Полностью перевести медицину на страховую платформу планировалось к 2020 году. Финансировать первичку предполагалось из госбюджета за счет общих налогов, не вводя новых и не повышая старых.

Создание электронной системы, которая упразднит бумажные карточки.

Создание госпитальных округов и перепрофилирование больниц. Предполагалось, что в каждом райцентре будет минимум одна многопрофильная больница интенсивного лечения первого или второго уровня. Так, в больнице первого уровня врачи будут оказывать хирургическую и реанимационную помощь, а в больнице второго уровня медики будут заниматься плановым лечением пациентов с хроническими болезнями или долечивать пациентов после больницы первого уровня. В медучреждении второго уровня также будет отделение экстренной помощи.

Предполагалось, что в каждом райцентре будет минимум одна многопрофильная больница интенсивного лечения первого или второго уровня. Так, в больнице первого уровня врачи будут оказывать хирургическую и реанимационную помощь, а в больнице второго уровня медики будут заниматься плановым лечением пациентов с хроническими болезнями или долечивать пациентов после больницы первого уровня. В медучреждении второго уровня также будет отделение экстренной помощи. И самое главное: государство отныне будет платить только за первичную, экстренную и паллиативную медпомощь. Остальную медицину Минздрав будет компенсировать частично. В комментарии сайту "Сегодня" Ульяна Супрун рассказала, почему медицина будет частично платной.

Но уже в апреле 2020-го шестой президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24" констатировал, что реформа провалилась.

/ Фото: Сегодня

За что критиковали Супрун

За двойное гражданство – якобы она оставила за собой американский паспорт. Также неоднократно высказывались сомнения в компетентности Супрун как министра по той причине, что ее медицинский диплом якобы не позволяет практиковать. Как правило, каждое такое обвинение заканчивалось флешмобом симпатиков Супрун в соцсетях. В свою очередь, госпожа министр писала, что подобные обвинения исходят от "противников изменений" и "людей, заинтересованных в сохранении старой системы". Супрун стала первым главой Минздрава, который вошел в острый конфликт с медицинской элитой Украины: она открыто обвиняла отечественных академиков, профессоров, научных сотрудников и главных врачей в коррупции. Элита не оставалась в долгу. Так, в январе 2017 года директор киевского Института сердца Борис Тодуров обвинил Супрун в срыве госзакупок препаратов и расходных материалов для лечения сердечно-сосудистых болезней. Также Супрун критиковали за то, что Закон Украины"О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" от 19.10.2017 № 2168-VIII, который стал основой для реформ, противоречил 12 статьям Конституции Украины. Впрочем, после доработки из Закона убрали спорные положения.

За что Супрун любили

За демократичность. Она не позволяла подчиненным обращаться к себе по имени-отчеству, как это принято в Украине, и настаивала на том, чтобы к ней обращались на американский манер – Ульяна. Также отмечалось, что после вступления в должность она поговорила с каждым сотрудником министерства лично, в его кабинете. Социально и политически активное студенчество и молодые активисты также полюбили Супрун за доступность – по вечерам она часто выступала с лекциями в столичных нетворкингах, которые не менее часто превращались в диалоги с аудиторией. Кроме того, до того, как закрыть свой Facebook 1 января этого года, Супрун много и охотно коммуницировала с пользователями соцсети. Правда, злые языки утверждали, что на министерский Facebook работает целая команда. Патриотической общественности чрезвычайно импонировало то, что почти каждое выступление Супрун на заседаниях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) непременно содержало обвинения в адрес России в развязывании войны на востоке. По словам тогдашнего гендиректора Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Ирины Литовченко, всякий раз это приводило к международному скандалу. В частности, в 2018 году Россия написала жалобу в Секретариат ВОЗ в Женеву с требованием извинений. Литовченко боялась, что РФ может добиться запрета Украине быть спикером на заседаниях ВОЗа, а значит – говорить об успехах медреформы. Кроме того, Супрун отказывала русскоязычным СМИ в интервью. В целом симпатики Супрун хвалили реформу медицины за то, что она стала ударом по коррупции в медицинской сфере. СМИ писали о ликвидации непрозрачных схем закупки лекарств, благодаря которым только в 2017 году удалось сэкономить до 40% средств. Кроме того, устранить из госзакупок устаревшие препараты, заменив их современными и эффективными.

Как сообщалось ранее, бывший и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун приняла решение больше не вести страницу в Facebook и на прощание дала украинцам последний совет.

Она призывала украинцев взять на себя ответственность за все, что происходит в жизни, и не ждать, что это сделает кто-то другой.