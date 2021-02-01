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Что происходит с книгами Булгакова и Акунина в Украине?

1 февраля, 13:40

Виталий Андроник

Запрет касается отдельных изданий, напечатанных в России

В соцсетях и некоторых СМИ распространяют информацию, что в Украине теперь запрещено ввозить и печатать книги Михаила Булгакова и Бориса Акунина.

Это не так и вы можете беспрепятственно читать этих авторов. Объясняем, что произошло и что на самом деле запретили.

Почему говорят о том, что Булгаков и Акунин запрещены в Украине?

Информация о запрете Булгакова и Акунина – искаженная.

В Украину запретили ввозить издание "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, издательства "Азбука-Аттикус" еще в 2018 году.

В предисловии к этому изданию упоминаются представители российского кино, которые публично поддержали военную интервенцию в Украине и внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Так что речь идет о запрете издания конкретного издательства. Роман "Мастер и Маргарита" в Украине не запрещен, как и остальные произведения Михаила Булгакова.

Константин Машовец

координатор ОО "Информационное сопротивление", член экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины

На самом деле никто не запрещал книги Булгакова. В предисловии от издательства содержится подрывной текст по Украине, а творчество писателя никто не запрещал. Этот вопрос искажается СМИ, аффилированные с российской пропагандистской машиной. Это такой прием информационной атаки на наше информационное пространство. То, что мы сейчас наблюдаем – это такой прием информационной войны, он называется "прицеп". Берут какой-то факт и цепляют негативный контекст и в таком виде распространяют для формирования негативного общественного мнения к украинской власти. Этот прием есть в любом учебнике информационного противоборства.

Что касается книг Бориса Акунина, то действительно запрещены две книги его авторства:

Причина в том, что эти книги транслируют имперский взгляд на историю и изобилуют разнообразными историческими мифами.

Кто составляет перечень запрещенных изданий?

В Украине действует экспертный совет при Госкомтелерадио, который принимает решение о запрете ввоза некоторых изданий из страны-агрессора.

Существует официальный перечень книг из РФ, которые запрещено ввозить в Украину. В него входит 292 издания.

Этот перечень постоянно обновляется с 2017 года, когда вступил в силу закон "Об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского характера".

Какую литературу запрещено ввозить в Украину?

Книги наугад никто не запрещает. Законом предусмотрены критерии, по которым экспертный совет принимает решение о запрете ввоза изданий.

Что должно быть в литературе, чтобы ее запретили в Украине:

Помимо этого, в Украину запретили ввозить ряд детских книг, которые выходили еще в советское время и пропитаны коммунистической идеологией, а также современные российские издания для детей и юношества, которые "распространяют мифы о сверхдержаве Россия или популяризируют российское оружие". В частности, издание "Большая энциклопедия знаний в вопросах и ответах" Жабцева.

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Источник: Сегодня

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