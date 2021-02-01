Что происходит с книгами Булгакова и Акунина в Украине?

В соцсетях и некоторых СМИ распространяют информацию, что в Украине теперь запрещено ввозить и печатать книги Михаила Булгакова и Бориса Акунина.

Это не так и вы можете беспрепятственно читать этих авторов. Объясняем, что произошло и что на самом деле запретили.

Почему говорят о том, что Булгаков и Акунин запрещены в Украине?

Информация о запрете Булгакова и Акунина – искаженная.

В Украину запретили ввозить издание "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, издательства "Азбука-Аттикус" еще в 2018 году.

В предисловии к этому изданию упоминаются представители российского кино, которые публично поддержали военную интервенцию в Украине и внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Так что речь идет о запрете издания конкретного издательства. Роман "Мастер и Маргарита" в Украине не запрещен, как и остальные произведения Михаила Булгакова.

Что касается книг Бориса Акунина, то действительно запрещены две книги его авторства:

История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы

История Российского государства. Ордынский период. Часть Азии

Причина в том, что эти книги транслируют имперский взгляд на историю и изобилуют разнообразными историческими мифами.

Кто составляет перечень запрещенных изданий?

В Украине действует экспертный совет при Госкомтелерадио, который принимает решение о запрете ввоза некоторых изданий из страны-агрессора.

Существует официальный перечень книг из РФ, которые запрещено ввозить в Украину. В него входит 292 издания.

Этот перечень постоянно обновляется с 2017 года, когда вступил в силу закон "Об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского характера".

Какую литературу запрещено ввозить в Украину?

Книги наугад никто не запрещает. Законом предусмотрены критерии, по которым экспертный совет принимает решение о запрете ввоза изданий.

Что должно быть в литературе, чтобы ее запретили в Украине:

риторика о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины;

пропаганда войны и совершения террористических актов;

разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды;

пропаганда страны-агрессора, ее органов власти и публичных лиц, которые поддерживают оккупацию территории Украины;

пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, их символики;

унижение и высмеивание герба, гимна и флага Украины;

пропаганда имперской геополитической доктрины, объединения народов вокруг государства-агрессора, ее государственного языка, культуры, господствующей религиозной конфессии и служат идейным основанием возвращения Украины в сфере доминирования государства-агрессора.

Помимо этого, в Украину запретили ввозить ряд детских книг, которые выходили еще в советское время и пропитаны коммунистической идеологией, а также современные российские издания для детей и юношества, которые "распространяют мифы о сверхдержаве Россия или популяризируют российское оружие". В частности, издание "Большая энциклопедия знаний в вопросах и ответах" Жабцева.