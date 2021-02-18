Что такое онлайн-ресторан и как работает первый такой в Украине – SMILEFOOD

В 2013 году в Украине открылся первый онлайн-ресторан с названием SMILEFOOD

Понятие "ресторан" знакомо каждому, а вот термин "онлайн-ресторан" до сих пор вызывает вопросы у многих потребителей. Как же сформировалось это определение?

Как все начиналось

В 2013 году в Украине открылся первый онлайн-ресторан с названием SMILEFOOD.

В тот период в Киеве был бум ресторанного оффлайн-бизнеса, но первый именно онлайн-ресторан был открыт в Одессе, на родине предпринимательства в Украине.

Идея основать такой вид деятельности возникла у местного бизнесмена Александра Соколова после неудачных попыток заказать еду с доставкой как раз в Киеве.

По словам предпринимателя, он был воодушевлен уникальностью идеи, но не ожидал, что она создаст новое направление в бизнесе.

В последующем многие компании начали использовать в своем названии приставку "онлайн-ресторан", но не соблюдать концепцию в ее первозданном виде.

Что же такое онлайн-ресторан

У онлайн-ресторана нет привычного зала для приема пищи, где можно прийти и заказать еду. Единственный способ коммуникации – это онлайн-сервис. Меню можно посмотреть на сайте и в мобильном приложении.

Вместо официантов здесь сотрудники Call-центра и работники собственной курьерской службы, которые возьмутся за доставку еды к "столику клиента".

Блюда с ресторанными визуальными и вкусовыми качествами

Вы находитесь дома, на пляже или в парке и хотите поесть блюда из ресторана в соответствующей упаковке – пожалуйста, с таким замыслом и создавалось понятие онлайн-ресторан.

Где бы вы ни находились – вы можете устроить себе ресторанное настроение. Концепция онлайн-ресторана предусматривает доставку как домой, так и в самые разные места.

Сертификация

Онлайн-ресторан хоть и не имеет оффлайн-зала для приема гостей, но кухня находится по конкретному физическому адресу.

Это означает, что онлайн-сервис проходит проверку также, как и оффлайн-заведение.

Первый онлайн-ресторан SMILEFOOD в этом направлении задал определенный тон. Онлайн-сервис прошел официальную проверку и стал единственным онлайн-рестораном в Украине, сертифицированным по международным стандартам ISO 9001 2015.

Говоря простыми словами, компания поддерживает отношения только с сертифицированными поставщиками и следит за каждым ингредиентом, который входит в меню.

Не путать с кейтерингом

Онлайн-ресторан – это не кейтеринг. Здесь только готовят и доставляют ваш заказ. В случае с услугой кейтеринга вам предоставляют обслуживание официантов, сервировку, оформление стола, разлив и подачу напитков гостям и т.д.

В онлайн-ресторане вы делаете заказ 24/7 с помощью мобильного приложения, сайта или просто звоните оператору. Моменты потребления пищи могут быть разными: дома и в отеле одни, в парке или на набережной – другие. В онлайн-сервисе все предусмотрено: в упаковке к заказу обязательно должны быть влажные и сухие салфетки, зубочистка, жвачка, одноразовые столовые приборы и т.д.

В онлайн-ресторане готовят только из под ножа

Получили заказ и только тогда начали готовить – золотое правило работы онлайн-ресторана. По словам основателя первого онлайн-ресторана SMILEFOOD Александра Соколова, это одно из важнейших правил в работе онлайн-сервиса такого формата.

Меньше рамок и ограничений по меню

Онлайн-ресторан может себе позволить широкий спектр продукции в меню без потери определенной концепции. А вот готовить в оффлайн-ресторане японской кухни солянку или бургер – как минимум странно. В онлайн-ресторане меню не имеет границ и может позволить себе блюда из национальных кухонь всего мира.

Доставка только своими силами

В онлайн-ресторане все заказы принимаются онлайн, готовятся из-под ножа и доставляются в заявленное место и указанные сроки клиенту.

При этом онлайн-сервис такого формата доставляет только своей собственной курьерской службой. Это позволяет контролировать процесс заказа от момента принятия до момента получения заказа в руки клиента.

Есть ли меню от шефа

Все как в ресторане, только онлайн. Это касается и привычного раздела в оффлайн-ресторанах – меню от шефа.

Например, в первом онлайн-ресторане есть свой бренд-шеф Юрий Ковриженко и блюда от него.

На данный момент в Украине создано уже более 10 онлайн-ресторанов, в основном регионального масштаба. Национальным стал пока только один онлайн-ресторан.

После пандемии Covid-19 данное направление стало еще более актуальным, поэтому можно прогнозировать появление новых игроков на этом рынке.

Справка

Первый онлайн-ресторан SMILEFOOD представлен в 4 городах Украины: Киев, Одесса, Николаев, Херсон.

В меню онлайн-ресторана суши, роллы, пицца, салаты, бургеры, супы, паста и многое другое. Компания готовит еду только из-под ножа.

Авто курьерской службы доставки SMILEFOOD имеет уникальный дизайн: на кузове машин установлена конструкция из металлопластика в виде креветки.

С 2021 года бренд-шефом SMILEFOOD стал Юрий Ковриженко — известный на весь мир шеф-повар, посол украинской кухни от Министерства иностранных дел. Юрий постоянно представляет Украину на различных мировых мероприятиях и конгрессах.