Чтобы не повторилась Боярка: полиция рассказала, как спасти ребенка от угроз в интернете и соцсетях

Пять признаков того, что ребенок стал членом опасной группы. Как пользоваться функцией смартфона Родительский контроль

В МВД разработали рекомендации для родителей, которые могут помочь определить, что ребенок посещает группы в соцсетях или интернет-сайты, на которых распространяется информация, угрожающая его жизни или здоровью. Причина – серия странных отравлений подростков в разных регионах Украины, которую фиксировали в феврале.

У правоохранителей есть веские основания подозревать, что некоторые другие детские отравления последнего времени связаны именно с "группами смерти". После просмотра видеороликов в соцсетях таблеток наглотались боярские школьницы. Также пострадали две восьмиклассницы из Умани и 15-летний мальчик из Киева.

Пять признаков, что с вашим ребенком не все в порядке

После этих событий в МВД решили научить учителей и родителей вовремя выявлять интернет-угрозы в гаджетах подростков. Эксперты ведомства разрабатывали соответствующие рекомендации еще раньше. И стало ясно, что затягивать с их внедрением дольше не следует.

Одним из первых городов, где решили активно противостоять "группам смерти" и опасным видео из соцсетей, стала Одесса. Здесь разработали план борьбы с опасностями интернета, он состоит из трех этапов.

"Сегодня мы провели обучение для директоров школ. Им было рассказано, какую работу нужно провести с классными руководителями, родителями и детьми. Представитель полиции рассказал, по каким именно признакам можно определить, состоит ли ребенок в таких группах, куда обращаться, если такое произойдет", – рассказала нам Елена Буйневич.

По словам Буйневич, есть пять признаков того, что ребенок стал участником опасной группы:

замкнутость ребенка;

раздражительность;

изменение привычной модели поведения;

частое уединение с телефоном или другим гаджетом;

нарушение сна.

Как пользоваться функцией "Родительский контроль" на смартфоне

Сотрудник полиции Одесской области Дмитрий Ревун, который провел этот тренинг, рассказал нам о самых последних технических новинках, с помощью которых родители могут следить за поведением ребенка в интернете.

"Родителям важно приспосабливаться к техническим новшествам. К сожалению, многие о них просто-напросто не знают. Например, устанавливая функцию "Родительский контроль", мама или папа ребенка получают доступ к информации о том, сколько их чадо проводит времени в интернете, какой контент смотрит, – говорит Дмитрий Ревун. – Другими словами, можно сделать даже так, что на смартфон родителя будет приходить аналитический отчет об активности ребенка в интернете. Кстати, сейчас технологии настолько шагнули вперед, что при наличии зубной щетки с функцией смарт, можно отслеживать, сколько минут ребенок чистил зубы и чистил ли вообще, или же щетка была просто включена".

Функция "Родительский контроль" позволит родителям отслеживать местоположение ребенка при условии, что контролируемое устройство у него с собой, также позволит отслеживать, какие приложения и как долго использует ребенок. Дополнительно можно настроить получение отчетов об активности ребенка – это еще одна из возможностей "Родительского контроля". Интервал получения может быть разным – от ежедневного до еженедельного. Обратить внимание стоит, если ребенок активно посещает группы, названия которых порой бессмысленны – например, содержат в себе букву и цифры.

Кроме того, эта функция позволяет блокировать устройство, когда ребенку пора делать уроки или ложиться спать, с помощью него возможно блокировать нежелательные приложения. Скачать и установить функцию для Android можно, зайдя в Play Store. В іPhone она установлена заранее. Управлять функцией в дальнейшем можно, зайдя в Настройки.

Функция "Родительский контроль" позволяет существенно ограничивать круг сайтов для ребенка. Это первое, что бросается в глаза при ее рассмотрении. Делать этого все же не стоит. Иначе можно спровоцировать ребенка заходить в Интернет с других устройств. Дмитрий Ревун советует родителям в первую очередь просто отслеживать контент интернет-групп, в которых состоит ребенок.

"Если провести правильно логистику настроек в гаджете, то ребенку можно заблокировать возможность вступления в определенные группы. Если же так вышло, что он все-таки туда вступил, то однозначно нужно изучить контент. Также ребенку нужно разъяснить, что такие группы могут нести опасность не только для него, но и его лучших друзей. Этот психологический прием хорошо срабатывает".

Подобные рекомендации привели в пример и сотрудники прокуратур.

Напомним, ранее об опасностях в интернете высказался уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

Также сообщалось о том, что напились таблеток и школьницы в Умани. Подробности – в сюжете.

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