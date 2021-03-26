ЧВК для Коломойского – Семенченко, Шевченко и другим бойцам "Донбасса" светит до 12 лет тюрьмы

СБУ обвинило ветеранов АТО в создании частной военной компании – мы собрали все, что известно об этом

Печерский суд Киева 25 марта решал о мере пресечения для Евгения Шевченко (не депутата Слуги народа) на период следствия. Заседание продлилось около четырех часов. Итог – содержание под стражей до 25 мая.

Ранее по тому же делу – о создании частной военной компании – суд оставил под домашним арестом еще троих бывших бойцов батальона "Донбасс" – Александра Новикова (позывной "Хаммер"), Сергея Акимовича (позывной "Аким") и Игоря Орленко (позывной "Соболь").

Шевченко в батальоне был водителем. Руководил батальоном Семен Семенченко. 26 марта ему также вручили подозрение в СБУ, но с мерой пресечения на данный момент не определились. До этого несколько дней Семенченко не могли найти.

Бывших "донбассовцев" всех обвиняют в создании не предусмотренных законом вооруженных формирований – ст. 260 Криминального кодекса Украины. Максимальная санкция санкция этой статьи, которая применима к их случаю – 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. "Сегодня" собрал вместе важные подробности этого дела.

Чем известны Семенченко и Шевченко

Неофициально говорят, что Семенченко и Шевченко создали частную армию. Она работала в интересах украинского олигарха Игоря Коломойского.

Семенченко и Коломойского связывает давнее партнерство. Как известно, Семенченко создал батальон "Донбасс" в 2014 году в Днепропетровске. Коломойский, тогда губернатор Днепропетровской области, предоставил территорию пионерлагеря для размещения добровольцев, а в последствии помогал им деньгами, топливом и прочим.

Сейчас о Семенченко Телеграмм-каналы пишут: после того, как его частную военную компанию накрыли, Семенченко скрылся. Вероятно, искал поддержку влиятельных людей – но не получил.

Сам Семенченко отрицает свою вину. По его словам, отсутствовал в Киеве, потому что отмечал праздник – день СБУ (25 марта):

"Взял несколько дней выходных, отключил телефон, отпраздновал с боевыми товарищами день СБУ и с утра вышел на работу. с удивлением узнал, что за время моего отсутствияя бы объявлен СБУ самым страшным террористом. Я всегда действовал в интересах Украины и отрицаю все обвинения СБУ", – написал Семенченко в своем Фейсбуке.

Семен Семенченко был депутатом ВР 8 созыва от фракции "Самопоміч"

Евгений Шевченко часто называл себя внештатным агентом НАБУ. В июне 2020 году было громкое дело: якобы экс-министр времен Януковича Николай Злочевский через цепь посредников пытался передать в НАБУ взятку – 6 млн. долл. – за закрытие дела против его компании Burisma. Это та самая компания, которую Деркач и Дубинский пытались связать с сыном Байдена. Якобы он участвовал в отмывании денег Burisma.

В цепи посредников, передававших взятку, был, в частности, первый замглавы Госналоговой службы Киева Николай Ильяшенко и экс-руководитель департамента ГФС Елена Мазурова. Они, по версии НАБУ, пытались передать взятку для НАБУ внештатному агенту Евгению Шевченко. А тот добросовестно сообщил об этом НАБУ. Имеется такое вот фото по итогам "сделки" – Шевченко с мешком денег, которые ушли в доход государства.

Евгений Шевченко и мешок с 6 млн. долл. взятки для НАБУ. Фото: censor.net

Шевченко уже высказал свое мнение по поводу нынешнего обвинениия. Он утверждает, что не имеет отношения к деятельности Семенченко. Также он утверждает, что все происходящее с ним – политическое преследование. Но у СБУ видимо другое мнение.

Что это за частная военная компания

Речь о компании, которая совершенно легально зарегистрирована – Донкорп Украина. Род деятельности – частная охранная служба, а также – работа с персоналом. Место регистрации: Киев, ул. Шелковичная, д. 24, оф. 14.

Дом в Киеве на Печерске, где зарегистрирована охранная компания Донкорп Украина. Фото: domik.net

На сайтах вакансий значится, что компания набирала в штат двух сотрудников – SMM-менеджер (зп 15 тыс грн) и режиссер видеомонтажа (15 – 20 тыс. грн). Может, готовилась к информационному противостоянию с СБУ?

Грань между частной охранной компанией, которой Донкорп называет себя, и ЧВК – очень тонкая. Вероятно, в СБУ ее увидели. Поскольку уже провели 80 обысков в офисе Донкорпа, местах проживания и временного пребывания и тренировок бойцов компании в Киеве, а также Киевской и Донецкой областях.



По данным СБУ, в состав компании входили более 150 человек. Подготовка членов компании проходила на специально обустроенной тренировочной базе в пригороде Киева Козин. В материалах СБУ отмечается, что там проводили боевые вылазки, тренировки по обращению с оружием, отработке навыков боевых действий.

Как сообщает СБУ, во время обысков был изъят мощный арсенал оружия. Его бы хватило, чтобы начать небольшую войну:

5500 патронов;

7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26;

4 подствольных гранатомета;

ручной пулемет Калашникова;

2 автоматические винтовки;

3 пистолета и 3 автомата Калашникова АКС и АКС-74;

7 помповых ружей;

38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 гранату (в частности, Ф-1 и РГД-5);

16 запалов УЗРГМ и 6 тротиловых шашек, пластид;

устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров.

Где там Коломойский

Журналисты-расследователи Слідство.Інфо сообщают, что Донкорп работала в интересах олигарха Игоря Коломойского. И эта деятельность определенно выходила за рамки обычной охранной фирмы.

Так, бывшие сотрудники Донкорп в интервью Слідство.Інфо рассказали, что участвовали в захвате и смене руководства на шахте Краснолиманская – в городе Покровск Донецкой области. Эта шахта поставляла уголь для государственного предприятия Центрэнерго, на которое распространялись бизнес-интересы Коломойского.

Также Донкорп участвовал в уличных митингах против руководства Нацбанка и в частности экс-председателя НБУ Якова Смолия. Считается, что у Коломойского к Смолию – особые счеты. Смолий управлял процессом национализации основного утраченного актива Коломойского – Приватбанка.

Уходя со своей должности, Смолий заявил, что делает это под политическим давлением:

"Мы четко понимаем, что все эти акции проплачены бывшими владельцами банков, которые ушли с рынка, в частности, Коломойским Игорем Валерьевичем", – сообщил Смолий о причинах своей отставки.

А ранее, по словам бывших сотрудников Донкорп, которые приводит Слідство.Інфо, одновременно с протестами возле здания Нацбанка, Донкорп своими силами организовал акцию протеста возле дома банкиры. Бойцы Донкорпа несли перед домом Смолия гроб и венки. На гробу было написано "Смолий".

На следующий день под домом проводили "поминки". По данным Слідство.Інфо, акцией непосредственно руководил Семенченко. Он постоянно присутствовал на месте, оставаясь в машине.

Что послужило поводом для интереса со стороны СБУ

Точных данных на этот счет нет. Но скорее всего причиной стала ситуация с компанией Центрэнерго.

Бойцы Донкорп охраняли это государственное предприятие. Имелся соответствующий договор между этой компанией и Центрэнерго. При этом Игорь Коломойский фактически управлял Центрэнерго, хоть оно и принадлежало государству.

Через "своих" руководителей, Коломойский влиял на это предприятие. Оно работало не в интересах государства, а в интересах этого олигарха. В июне 2020 года на Украинской правде появилось расследование о том, что фирмы из орбиты Коломойского всего за полгода смогли заработать на Центрэнерго 4 миллиарда.

В феврале 2021 руководство Фонда Госимущества приняло решение заменить менеджмент этого госпредприятия. И когда новые руководители вместе с председателем ФГИУ Дмитрием Сенниченко попытались попасть на предприятие, то столкнулись с ожесточенным отпором со стороны бойцов Донкорп. Они вызвали спецназ, но и ему донкорповцы пытались оказывать сопротивление.

Вероятно после этих событий деятельностью компании заинтересовались на самом высоком уровне. О ней точно узнал даже президент Зеленский – это следует из его заявления о том, что государство вернуло Центрэнерго под свой контроль.

Тогда же вероятно у Донкорпа и начались проблемы. Причем, сейчас они не закончились. По сообщению СБУ, управление компанией осуществляли 15 человек. Пока что подозрения предъявлены пятерым. Кто следующий?