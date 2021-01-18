ЦИК обнародовал явку на выборах мэра в трех городах

В Борисполе и Новгороде-Северском ранее избранные мэры умерли от COVID-19

Центральная избирательная комиссия обнародовала окончательные данные по явке избирателей в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском на повторное голосование на выборах мэра 17 января.

Соответствующие данные опубликованы на странице ЦИК в Facebook.

В Центризбиркоме рассказали, что по состоянию на 20:00 (ко времени закрытия участков) в Броварах проголосовали 43,02% избирателей, в Новгороде-Северском – 41,48%, а в Бориспиль всего 30,15%.

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Напомним, проведение повторных выборов мэров в Борисполе и Новгороде-Северском обусловлено смертью победителей избирательной гонки от последствий коронавируса.

Перевыборы мэра и горсовета в Броварах городская ТИК назначила после того, как 9 ноября прошлого года Киевский окружной административный суд признал выборы в этом городе не состоявшимися. Апелляционный суд подтвердил это решение. Причиной такого решения суд назвал ряд нарушений, в частности "права на свободные выборы, процедуры тайного голосования, равного избирательного права".