Циклон обрушит на Украину дожди: синоптик предупредила о непогоде

Погода в Украине снова испортится. В среду в большинстве областей осадки в виде дождя, местами – мокрый снег. При этом немного упадет температура.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
Погоду 17 марта в Украине будет формировать южный циклон, который вместе со своими атмосферными фронтами охватит завтра влагой значительную часть территории Украины. Поэтому в большинстве областей ожидается дождь, местами с мокрым снегом.
В северных областях будет также облачно, однако без осадков.
Температура воздуха в Украине в среду начнет постепенно снижаться. На севере, западе и в большинстве центральных областей завтра 1-5 градусов тепла.
В южной части, на юго-востоке, а также в Кропивницком и Днепре с районами еще будет ощутимо теплее – в течение дня 5-11 градусов (карта).
В Киеве будет преобладать облачная погода, но без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 4-5 градусов.
"Потепление придет ориентировочно 22-23 марта", – добавила Диденко.
Как сообщали новости "Сегодня", 15 марта в Киеве зашкаливал уровень загрязнения воздуха.
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