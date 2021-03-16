Циклон обрушит на Украину дожди: синоптик предупредила о непогоде

В ближайшие сутки мы снова не увидим солнца из-за южного циклона и его атмосферных фронтов

Погода в Украине снова испортится. В среду в большинстве областей осадки в виде дождя, местами – мокрый снег. При этом немного упадет температура.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Погоду 17 марта в Украине будет формировать южный циклон, который вместе со своими атмосферными фронтами охватит завтра влагой значительную часть территории Украины. Поэтому в большинстве областей ожидается дождь, местами с мокрым снегом.

В северных областях будет также облачно, однако без осадков.

Температура воздуха в Украине в среду начнет постепенно снижаться. На севере, западе и в большинстве центральных областей завтра 1-5 градусов тепла.

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В южной части, на юго-востоке, а также в Кропивницком и Днепре с районами еще будет ощутимо теплее – в течение дня 5-11 градусов (карта).

В Киеве будет преобладать облачная погода, но без осадков. Температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах 4-5 градусов.

"Потепление придет ориентировочно 22-23 марта", – добавила Диденко.

Как сообщали новости "Сегодня", 15 марта в Киеве зашкаливал уровень загрязнения воздуха.