Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежить

Погода будет не только снежной, но и местами мокрой

В Украине продолжает бушевать непогода. Снежный циклон будет еще засыпать половину Украины 29 января, при этом сильных морозов не будет.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, снег в пятницу ожидается в Винницкой, северных и западных областях.

Ближайшей ночью также циклон еще будет влиять на погоду центральной части и юга – там снег и мокрый снег.

Завтра днем ​​в южной части Украины и в большинстве центральных областей ситуация стабилизируется, осадки ослабнут и прекратятся.

Снежить будет и в Харьковской области, а вечером мокрый снег и дождь дойдут до Луганской и Донецкой областей.

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Температура воздуха в течение дня в пятницу будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 тепла, на крайнем юге – 3-6 градусов тепла.

Ночью в Украине еще будет 2-9 градусов мороза. На дорогах гололедица.

В Киеве завтра периодически будет идти снег, во второй половине дня снег ослабнет и прекратится. Ближайшей ночью в столице мороз 5-7 градусов, днем – 0-2 градуса мороза.

Диденко добавила, что в ночь на субботу похолодание усилится (карта).

А вот какой погоды ждать в последний месяц зимы, мы узнавали у народного синоптика Леонида Горбаня и Укргидрометцентра. Февраль хоть и будет теплее января, но все равно еще ждем и морозы, и снег. Читайте подробнее, какой будет погода в феврале.

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