Циклон уходит из Украины: синоптики прогнозируют сильные морозы

В некоторых областях насыпало до метра снега, однако непогода не добралась до востока страны

Циклон "Волкер" отлютовал в Украине. Сегодня снегопады прекратились. В свою очередь синоптики прогнозируют сильные морозы.

Замело десять областей. Кое-где снега насыпало до метра. Метели пока не добрались до Донецкой и Луганской областей. Это видно на метеорологической карте.

Видео: Сегодня

12 февраля вечером наблюдается небольшой снег в Житомирской, Тернопольской, Киевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Хмельницкой областях. В Донецкой области – местами небольшой снег с дождем; Луганской – дождь, сообщает ГСЧС.

По информации Укравтодора, проезд по дорогам общего пользования обеспечен, с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действуют ограничения на движение большегрузного и крупногабаритного автотранспорта:

Волынская область – на а/д Т-18-02 Маюничи – Шклинь (участок Торчин – Шклинь), Т-03-02 Пища – Козин (участок Владимир-Волынский – Павловка) и Т-03-05 Нововолынск – Михайловка (участок Павловка – Михайловка).

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Ивано-Франковская область – на а/д Р-24 Татаров – Каменец-Подольский (участок Коломыя – Городенка) и Р-20 Снятин – Тязив (участок Снятин – Городенка).

Подразделениями ГСЧС с начала непогоды высвобождено из снежных заносов более 1190 транспортных средств, в т. ч. 49 карет скорой медпомощи и 44 автобуса, оказана помощь двум тысячам человек.

Напомним, старший научный сотрудник Укргидрометцентра Владислав Тимофеев рассказал сайту "Сегодня", что лютая зима продержится в Украине до конца февраля. Разве что на следующей неделе осадки не будут такими обильными, как сайчас, потому что отступит циклон. Но при этом усилится холод.

Между тем в Украине продолжается снежный апокалипсис. В последние дни насыпало столько снега, что снегоуборочная техника не справляется, а расчищать тротуары помогали даже рядовые украинцы.

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