Циклон "Волкер" несет в Украину снегопады и ледяные дожди

Особенно удивит температура – в некоторых областях под 10 градусов мороза, а местами будет до +14

На Украину надвигается новый снежный шторм, который принесет нам циклон Volker. В четверг снова будет сыпать снег, местами дожди, а температура будет колебаться от -9 до +14.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Завтра этот циклон осложнит погоду в большинстве областей Украины – будет снег, мокрый снег, ледяной дождь и дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, порывистый ветер (карта).

В Донецкой области, Запорожье, в Крыму и в большинстве районов Херсонской области – без существенных осадков.

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11 февраля в Украине ожидается в течение дня от 4 градусов мороза до 3 тепла, на севере и северо-западе местами до 4-7 мороза.

В южной части 5-10 градусов тепла, в Крыму – до +14.

В Киеве завтра снег и мокрый снег, налипание мокрого снега. Ночью 7-9 градусов мороза, днем – 2-4 мороза.

Диденко добавила, что 12 февраля циклон еще будет в Украине, а с 13-го придут сильные морозы.

А тем временем Украину уже третий день заметает снегом. Из-за снегопадов замело дороги между населенными пунктами, города страдают от "снежных" пробок, и снегоуборочная техника не справляется. Все подробности снежного апокалипсиса в Украине с фото и видео.

Видео: Сегодня