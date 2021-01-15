COVID может преподнести сюрпризы: эпидемиологи дали прогноз на 2021 год

В нынешнем году развитие пандемии коронавируса может быть похоже на то, что было в 2020-м: к лету заболеваемость снизится, а осенью можно ждать новых вспышек, если к тому времени не будет глобальной вакцинации. Об этом идет речь в нашей статье "Что будет с пандемией в 2021 году: поможет ли вакцина, когда снимем маски и выйдем из карантина".

Пандемия – проблема всего мира. И отдельно в Украине ситуация не может существенно стать лучше, если в других странах ситуация не улучшается, и наоборот. Эпидемиолог Людмила Мухарская прогнозирует, что в начале 2021 года ситуация будет примерно такой же, как сейчас.

"К лету, возможно, количество больных будет уменьшаться. Но к осени, возможен опять рост, если не будет глобальной вакцинации. Говорить о чем-то точно – очень сложно. Потому что само заболевание, сам вирус – он меняется. Меняются его свойства. Полностью его характеристики не изучены. Как будет с этим вирусом – могут быть разные сюрпризы", – сказала она.

Стоит ожидать, что развитые страны остановят смертность за счет вакцинации, но тем не менее вирус продолжит распространяться через сообщение с другими странами. А в странах, которые развиваются, волны заболеваемости будут продолжаться, прогнозирует директор Revival Institute for Future, инфекционист Вадим Аристов.

"Если британский и южноафриканский вариант окажется на самом деле более заразным, то количество инфицирований и смертей будет выше. Поэтому в 2021 году будут цифры выше в развивающихся странах. Ввезения будут повышать внутренние вспышки, соответственно, возможно, будут внутренние меры для снижения заболеваемости. Без таких мер – интенсивность заболеваемости будет расти", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", в мире от COVID-19 уже умерли более 2 миллионов человек, а заразившихся коронавирусом – более 93 миллионов.

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