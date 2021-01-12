COVID-паспорта для украинцев: Ляшко уточнил, о чем идет речь

Документ о вакцинации от COVID-19 будет выдаваться по международным стандартам

В Украине не будут вводить так называемые COVID-паспорта, однако возможно использование международных свидетельств о проведении вакцинации.

Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Вопрос использования международных свидетельств о проведении вакцинации – это не что-то новое. Этот документ предусмотрен медико-санитарными правилами, которые одобрены всеми членами ВОЗ", – сказал он.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил получение заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса Спутник V.

Также сообщалось, что ВОЗ хочет в ближайшие 100 дней начать вакцинацию от COVID-19 медиков во всем мире.

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