COVID-вакцина убивает людей? Мы разобрались, что происходит

Сайт "Сегодня" объясняет, почему люди умирают после укола

В мире продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Однако некоторые страны фиксируют летальные случаи после введения COVID-препаратов, и таких новостей становится все больше.

Сайт "Сегодня" разобрался, почему люди умирают после уколов и стоит ли бояться украинцам.

Что происходит?

После начала кампании по вакцинации населения многие страны заявили о летальных случаях после введения препарата от коронавируса.

Так, накануне стало известно о смерти 23 человек в Норвегии. Аналогичный скандал разгорелся и в Швейцарии, где скончался пожилой мужчина, которому ввели препарат Pfizer.

Также смертельные случае были зафиксированы в Италии, Германии, Израиле, Португалии и США.

И что это значит?

Мы обратились к иммунологу, кандидату биологических наук Борису Донскому и спросили у него, почему люди умирают после COVID-вакцинации.

"О причинах смерти после вакцинации пока нет никаких данных. Нет данных, что именно вакцина вызвала смерть. Есть фрагментарные данные, что в небольшом проценте случаев некоторые прививки могут вызывать аллергические реакции. Ничего другого не описано", – сказал он.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe Реклама

Специалист отметил, что после иммунизации сотен тысяч людей смерти возможны. Однако это не значит, что причиной стал именно укол.

"Когда проводится массовое прививание сотен тысяч людей пожилого возраста и кто-то из-них умирает через два-три дня, то из 100 тыс. людей пожилого возраста завтра, к сожалению, умрет 3-5. Это, к сожалению, естественный процесс. Когда кто-то умирает после прививки, то это не означает, что он умирает вследствие прививки", – добавил Донский.

Иммунолог призывает всех украинцев доверять науке, а не прислушиваться к советам "антипрививочников".

"В недоверие вакцин уже столько за 15 лет инвестировалось, что у многих людей произошел переворот в сознании: что прививка – это плохо, а болеть – хорошо. Что наука и генные модификации – это плохо, а капать в глаза мочу – хорошо", – подчеркнул профессор.

Напомним, ранее инфекционист объяснил, почему украинцам еще долго придется носить маски.

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