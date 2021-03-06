Цветы к 8 Марта: на Бессарабке заметили букет за 18 тысяч (фото)

Пышная композиция была создана из орхидей и роз, она ожидает своего покупателя

8 Марта на носу – сильная половина населения Украины ищет подарки для своих "половинок". Традиционным презентом в "женский" день являются цветы. Один из самых дорогих букетов журналисты сайта "Сегодня" обнаружили на Бессарабском рынке в центре Киева. За пышную композицию из орхидей и роз, украшенную розовой лентой, продавец просит 18 160 гривен.

Продавец не сомневается, что его скоро купят. Причина отчасти именно в рекордной цене. Для успешных мужчин, делающих подарки любимым женщинам, такой рекорд имеет значение.

Тот самый букет на Бессарабском рынке в Киеве / Фото: Сегодня

"Покупатель обязательно найдется. Не продавала бы, если бы не было спроса", – сказала нам продавец.

/ Фото: Сегодня

По словам флористов, востребована сейчас и услуга аренды цветов для селфи.

"Но пока что это не носит массовости", – уточняет координатор национальных конкурсов Ассоциации украинских флористов Марианна Дебчинская. В Киеве мы нашли нескольких людей, которые предлагают такую услугу.

"Букет из 101-й розы сдается в аренду на полчаса, цена – 900 гривен", – сказал нам автор объявления. На деле услуга выглядит так – курьер привозит букет, отдает его для фотосессии и через полчаса забирает.

Кстати, еще не поздно воспользоваться нашей рекомендацией,как выгодно купить подарки к 8 Марта.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Самый дорогой букет – по цене квартиры в Киеве. Сколько будут стоить цветы 8 Марта".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" подготовил календарь подарков на март-2021, которые могут стать приятным сюрпризом на любой из весенних праздников.

Видео: Сегодня