В СНБО анонсировали новые санкции: под угрозой даже депутаты

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что санкции на телеканалах "112 Украина", ZIK и NewsOne не заканчиваются.

Об этом он рассказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Я уверен, что в ближайшее время санкции будут продолжаться и вводиться против определенных категорий – физических и юридических лиц. Более того, я могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в Верховной Раде. У нас более чем достаточно аргументов для того, чтобы это внедрить", – заявил Данилов.

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По его словам, люди, из-за которых гибнут украинцы на Востоке, должны нести ответственность, также и уголовную.

"И если кто-то считает, что это одноразовая акция – глубоко ошибается. То, что сегодня происходит со стороны РФ (информационный терроризм, горячая война на Востоке Украины), и когда люди помогают непосредственно в этом вопросе РФ, они будут нести ответственность, также и криминальную", – добавил секретарь СНБО,