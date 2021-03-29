Даже не в курсе о вакцинации: что люди чаще всего спрашивают на "горячей линии"

Темпы вакцинации в Украине пока оставляют желать лучшего. При этом в Украине есть люди, которые даже не знают, что сейчас идет процесс иммунизации. Но большинство интересует вопрос очереди – кому сейчас можно делать прививки. Об этом рассказал на брифинге замглавы Минздрава Ярослав Кучер.
Он отметил, что на "горячую линию" относительно записи на прививку позвонили 86% – это из общего количества людей, которые звонят с вопросами о вакцинации. Что спрашивают:
- 4% спрашивают о том, какие категории населения сейчас вакцинируют;
- 3% спрашивают, когда начало вакцинации (хотя она давно уже идет);
- почти 2% спрашивают, какая эффективность вакцины;
- 1% спрашивают, какая применяется вакцина.
Всего в контакт-центр Минздрава позвонили 303 тыс. человек. Какие вопросы чаще всего задают и насколько в приоритете интерес к вакцинации:
- работа приложения "Дома" (для самоизоляции больным ковидом) – 39% от общего количества звонков;
- диагностика – 17%;
- вакцинация – 9%;
- самоизоляция и обсервация – 6%;
- тестирования на COVID-19 – почти 5%.
Ранее мы сообщали, что в Украине после выходных выявили более 8 тысяч новых случаев COVID-19.
Также напомним, в Минздраве заявили, что для коллективного иммунитета нужно вакцинировать 30 млн украинцев.
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