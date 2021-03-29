Даже не в курсе о вакцинации: что люди чаще всего спрашивают на "горячей линии"

Удивительно, что людей больше всего волнует не прививка от коронавируса, а вопрос приложения для самоизоляции

Темпы вакцинации в Украине пока оставляют желать лучшего. При этом в Украине есть люди, которые даже не знают, что сейчас идет процесс иммунизации. Но большинство интересует вопрос очереди – кому сейчас можно делать прививки. Об этом рассказал на брифинге замглавы Минздрава Ярослав Кучер.

Он отметил, что на "горячую линию" относительно записи на прививку позвонили 86% – это из общего количества людей, которые звонят с вопросами о вакцинации. Что спрашивают:

4% спрашивают о том, какие категории населения сейчас вакцинируют;

3% спрашивают, когда начало вакцинации (хотя она давно уже идет);

почти 2% спрашивают, какая эффективность вакцины;

1% спрашивают, какая применяется вакцина.

Всего в контакт-центр Минздрава позвонили 303 тыс. человек. Какие вопросы чаще всего задают и насколько в приоритете интерес к вакцинации:

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работа приложения "Дома" (для самоизоляции больным ковидом) – 39% от общего количества звонков;

диагностика – 17%;

вакцинация – 9%;

самоизоляция и обсервация – 6%;

тестирования на COVID-19 – почти 5%.

Ранее мы сообщали, что в Украине после выходных выявили более 8 тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, в Минздраве заявили, что для коллективного иммунитета нужно вакцинировать 30 млн украинцев.