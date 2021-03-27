Дексаметазон при COVID-19: что напугало министра Степанова и помогает ли препарат при коронавирусе

Глава Минздрава заявил, что украинцы занимаются, назвал препарат и добавил – медики в курсе. Мы собрали все, что известно о терапии дексаметазоном

Украинцы назначают друг другу антибиотики и гормоны, а не идут к врачу при первых симптомах COVID-19. "У врачей волосы дыбом встают от такого самолечения", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Бывают вопиющие случаи, когда друг другу начинают назначать дексаметазон на первый и второй день в амбулаторных условиях. Думаю, все врачи понимают, и у всех волосы дыбом встают. Таким образом вы просто делаете себе очень плохо, это недопустимо", – высказался министр в эфире телеканала "Україна 24".

Дексаметазон действительно назначают некоторым больным с COVID-19, но очень осторожно и индивидуально. К чему приводит самолечение дексаметазоном и когда его применяют врачи, разбирался "Сегодня".

Что такое дексаметазон?

Дексаметазон – это препарат из класса стероидных гормонов. То есть, он ослабляет иммунитет. Лекарство назначают при кожных заболеваниях, астме, хронической обструктивной болезни легких, отеке мозга и даже при онкозаболеваниях.

С прошлого года препарат применяют для лечения COVID-19. Клинические испытания на тяжелобольных показали снижение смертности на 36%.

Фото: REUTERS/Yves Herman

Факт в том, что дексаметазон нельзя просто так применять при коронавирусе. Его назначают только тяжелым больным, у которых иммунная система начинает атаковать клетки легких. В начальной стадии болезни он может навредить. При этом терапия тяжелых больных, напротив, показала хорошие результаты.

Европейское агентство по лекарственным средствам еще в сентябре 2020-го одобрило дексаметазон для назначения больным, которые требуют дополнительной кислородной терапии. Всемирная организация здравоохранения тоже советует препарат для лечении больных с тяжелой и критической формой COVID-19.

В Украине препарат внесли в протокол лечения коронавирусного заболевания в конце июня прошлого года. Но при неправильных дозировках и курсе приема дексаметазон вызывает побочные реакции:

глаукома,

катаракта,

задержка жидкости,

гипертензия,

резкое изменение настроения,

нарушения памяти,

спутанность сознания,

раздражительность,

набор веса,

повышенный риск инфекций и остеопороза.

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Когда назначают дексаметазон?

В Украине действительно есть проблема с тем, что один переболевший может посоветовать свой план лечения другому больном, говорит Инна Андрусович, врач-инфекционист Харьковской поликлиники №8.

Поэтому не только дексаметазон, но и все лекарства при любых заболеваниях должен назначать врач. А дексаметазон – это гормон надпочечников. Неправильное назначение и неправильная отмена приема с больших доз может привести к нарушению работы многих органов, отмечает инфекционист.

"Назначение гормонов может повысить уровень сахаров, особенно у людей, у которых они и так повышены – это люди с диабетом первого и второго типа – и может привести к гипергликемической коме. Гормоны также повышают давление. Люди, которые принимали утром одну таблетку от давления и весь день ходили с нормальным давлением, то при приеме дексаметазона одной таблетки может быть мало. Они не поймут, почему у них подскочило давление и случился гипертонический криз".

Это только часть возможных последствий, поскольку у любого человека есть свои особенности организма и здоровья. То, что подойдет одному – не подойдет другому.

Когда врач назначает дексаметазон, то он полностью контролирует лечение и показатели здоровья. Перед приемом лекарства пациент сдает анализы и во время лечения они периодически должны перепроверяться, говорит Инна Андрусович.

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