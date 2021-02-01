Президент объяснил, почему Украина отказалась от российской вакцины от коронавируса

Отсутствие гарантий качества российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а не страна-производитель стали главной причиной, по которой Украина отказалась ее покупать.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому изданию Axios, полную версию которого опубликовала пресс-служба главы государства.

"Я хочу сказать о российской вакцине, чтобы мы поняли. Это – одно из тех проявлений серьезной информационной войны, которая ведется. Вопрос не в том, что там написано "Made in Russia", вопрос в том, что никто не может гарантировать качество этой вакцины. Они пользуются тем, что европейская вакцина приходит к нам очень поздно, и поэтому предлагают свою", – подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что не может рисковать здоровьем украинцев, покупая российскую вакцину. Но при этом президент признал, что Украина находится "не в первом вагоне вакцинации", а "где-то в конце".

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Также Владимир Зеленский добавил, что Украина получит вакцину от китайской компании Sinоvac, британско-шведской AstraZeneca и американской Moderna.

"Знаю, она дороже, но Украина не выбирает, что дороже, а что дешевле – мы выбираем сейчас сроки ", – заявил глава государства.

По словам президента, ситуация вокруг вакцины показала, что "Украина должна, прежде всего, развивать себя сильной страной, в которой есть все", отметив, что среди всего прочего наша страна должна была сама разработать вакцину от COVID-19.

Напомним, что Владимир Зеленский уже не впервые указывает на ненадежность вакцины "Спутник V". В декабре он также указал на мощную информационную войну, которую ведет в отношении вакцинации Россия.

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