Дело "павлоградского потрошителя": всплыли новые обстоятельства и жертве грозит тюрьма (видео)

В Днепре сегодня слушали апелляцию по делу "павлоградского потрошителя". В 2018-м тогда еще школьник Валентин Земцов ворвался в соседский дом – зарезал хозяина и его маленького сына. Его приговорили к пожизненному, однако в деле появились новые детали. Парень якобы защищал женщину и ребенка от разъяренного главы семьи. Кто об этом рассказал и согласились ли судьи смягчить приговор?

Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Всеволод Прокофьев.

За закрытой дверью суда – "павлоградский потрошитель". Пожизненно осужденный за двойное убийство 19-летний Валентин Земцов. Просит отменить приговор и говорит, что искренне раскаивается и просит судейскую коллегию отправить дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

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Это произошло в марте 2018-го в Павлограде Днепропетровской области. Земцов, тогда 11-классник, ворвался в дом соседей пьяный и с ножом. Зарезал хозяина и его 4-летнего сына Сашу. Единственная, кто спасся, – беременная жена. Виктория Крыгина успела позвать на помощь соседей. И на больничной койке, и на первых слушаниях умоляла о пожизненном заключении для школьника.

Но как только объявили приговор – потерпевшая резко сменила показания. И сама попросила суд смягчить наказание.

Валентин Земцов не устроил резню, а якобы защитил Викторию от разгневанного мужа. Тот, мол, убил их 4-летнего сына и пытался погубить и ее. Почему долгое время молчала – расспросить не получается. На решающее заседание Крыгина не приехала.

В доме, где произошла трагедия, женщина давно не живет. Куда переехала – держит в тайне. По неофициальной информации, новый дом ей приобрели родители Земцова. Еще и заплатили кругленькую сумму.

Мать пострадавшей, бывшая руководительница Павлоградского суда, комментировать что-либо отказывается и требует оставить ее в покое.

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Почему версию о спасении не озвучивали ранее, объясняет адвокат осужденного Владимир Маньковский. Говорит, что Валентин Земцов сначала не признавал своей вины, а потом боялся, что ему никто не поверит.

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То же самое в последнем слове утверждает и 19-летний Земцов. Говорит, что пытался доказать свою непричастность к убийству, но на него оказывали сильное давление, поэтому во избежание пожизненного заключения он признал вину.

Но судей такие аргументы не убедили, и приговор оставили без изменений.

Прокурор Днепропетровской областной прокуратуры Андрей Лаврович говорит, что показания потерпевшей и обвиняемого не соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в ходе расследования и в суде при рассмотрении.

Как отреагировал на приговор Земцов – неизвестно. Из зала суда его сразу увезли в СИЗО. Будут ли обжаловать решение в Верховном суде – его адвокаты не говорят. Заключение, между тем, грозит и Виктории Крыгиной. За то, что, вероятно, давала в суде ложные показания, против нее начали уголовное производство.

Напомним, в ноябре-2019 в Днепре суд вынес приговор Валентину Земцову, который убил своего соседа и его четырехлетнего сына, а также серьезно ранил беременную женщину. Его приговорили к пожизненному заключению.

Также напомним, в марте 2018 года в Павлограде было совершено кровавое преступление – в одном из домов города произошла резня. Жертвами убийства стали 30-летний мужчина и его четырехлетний сын, а 35-летняя беременная женщина оказалась в больнице. С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления – нож кустарного производства – и вскоре задержали 18-летнего парня, который сознался, что в ночь убийства был пьян.