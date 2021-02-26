"Дело ПриватБанка": Венедиктова рассказала об утечке информации по задержанию Яценко

Утечка информации о задержании подозреваемого в присвоении имущества экс-первого заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко была ожидаемой.

Как сказала в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" генеральный прокурор Ирина Венедиктова, именно поэтому она быстро подписала подозрение.

"То, что виток произошел – это факт, и я вам хочу сказать, как человек, который 11 месяцев в прокуратуре, так как информация распространяется в правоохранительных органах, я думаю, не распространяется нигде", – сказала Венедиктова.

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Она отметила, что не знает, откуда могла произойти утечка, но намерена в этом разобраться.

Напомним, 23 февраля сотрудники НАБУ объявили подозрения бывшим топ-менеджерам ПриватБанка в деле о растрате 136 млн гривен. Речь идет о бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко, экс-председателе правления банка (Александре Дубилете) и начальнике департамента финансового менеджмента Елене Бычихиной.