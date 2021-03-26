День Национальной гвардии: семь главных фактов о знаковом подразделении

Бойцы этой структуры одними из первых встали на защиту государства

Спикер МВД Артем Шевченко представил семь фактов о Национальной гвардии Украины в честь годовщины со дня создания этого подразделения.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

более 40 тыс. личного состава (точное количество писать нельзя, но законом о НГУ предусмотрено увеличение при необходимости до 60 тыс.);

40 526 участников боевых действий (из них 1238 женщин);

1536 отмечены государственными наградами, в том числе 196 посмертно;

пять Героев Украини (посмертно): генерал-майор Сергей Кульчицкий, генерал-майор Александр Радиевский, лейтенант Богдан Завада, сержант Сергей Михальчук, солдат Евгений Тельнов;

всего – 229 погибших в АТО/ООС, 913 раненых и травмированных на войне, 13 пропавших без вести.

/ Фото: Facebook Реклама

Напомним, сегодня в Украине отмечают День Национальной гвардии, которая появилась как реакция украинских патриотов на оккупацию Крыма. Бойцы этой структуры одними из первых встали на защиту государства в 2014 году.

Это Национальная гвардия участвовала в боях за Славянск в апреле 2014-го и в боях за Мариуполь – в мае, приняв на себя первый огонь войны на Донбассе. Все, что нужно знать о Нацгвардии, – читайте в материале "Сегодня".