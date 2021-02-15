Деньги на снеге и сосульках: как и сколько сейчас зарабатывают на непогоде

На этой неделе в Украине, кроме морозов около -20, снова прогнозируют осадки в виде снега. По данным синоптиков, если морозы не везде будут сильными, то снег ожидается практически во всех регионах.

Как мы выяснили, в эти дни усиленно рекламируют свои услуги те, кто зарабатывает на снеге и сосульках. Точнее, на их уборке.

Под домом № 7 на проспекте Победы в Киеве ходить опасно

Под видом соискателя таких услуг мы обратились по нескольким из таких объявлений.

"Если вы хотите, чтобы мы расчистили территорию возле вашего подъезда, то за такой маленький заказ не беремся, ведь цена такой услуги не более 200 грн. Нам интересны предложения от 1 тыс. грн и выше. Можете договориться с соседями, чтобы мы убрали снег и возле соседних подъездов, тогда нам есть смысл приезжать", – рассказал нам автор объявления Николай.

По его словам, его строительная бригада, простаивающая без работы практически весь локдаун, нашла работу в столице благодаря снегу.

"У нас бригада из 10 человек. Работа по расчистке от снега – 700 грн на одного человека, он будет работать у вас световой день. Можем помочь найти технику для вывоза. Например, вывоз снега грузовиком обойдется в 3 тыс. грн", – говорит Николай.

Автор второго объявления нам рассказал, что предлагает услуги по сбиванию сосулек.

"Последние два дня работаем, как говорится, на разрыв. Услуги заказывают и жители многоэтажек, и сотрудники учреждений. Решили соглашаться работать лишь на тех объектах, где предстоит убрать большое количество сосулек. Заинтересовать может объект, где не менее 100 погонных метров. Убрать сосульки с одного погонного метра стоит от 30 грн, уборка крыши – от 25 грн за 1 кв. м".

По словам большинства опрошенных нами уборщиков снега, у всех есть необходимая снегоуборочная техника, включая грузовики для вывоза снега.

Поработали по собственному желанию

Как мы выяснили, за последние дни в Киеве были случаи, когда жителям многоэтажек пришлось нанимать трактор в коммерческих структурах. О таком случае нам рассказала глава ОСМД Анна Харчук.

При этом она уточнила, что в большинство дней снег убирали сами жильцы.

"Убирали снег и в первый день снегопада, продолжаем это делать с соседями и сейчас. Все началось с того, что одна соседка увидела, как дворник в 5 утра чистила снег, вышла ей на помощь. Спустя некоторое время на расчистку двора вышли уже 20 соседей-добровольцев. Кстати, самой старшей из соседок, которая нам помогала, 71 год, самый маленький помощник – ребенок, который пришел со своей детской лопаткой. Было, что нанимали и трактор в коммерческой структуре, но все же больше убрали сами с соседями".

Признался в "убийстве", чтобы полиция убрала снег

Нестандартнее всех на днях поступил житель Черниговской области, которая вошла в пятерку самых заснеженных. По словам пресс-секретаря облполиции Юлии Ковтун, мужчина позвонил по 102 и сообщил, что убил ножом своего отчима.

"При этом он сказал, чтобы полиция ехала к нему со спецтехникой, иначе не проедет по сугробам. Полиция выехала на вызов, – рассказала нам Ковтун. – Как оказалось, незадолго до этого спецтехника почистила дороги. Отчим звонившего оказался цел и невредим. Полицейские в итоге составили протокол за ложный вызов полиции. Нарушителю придется заплатить 119 грн".

Позже выяснилось, что мужчина оговорил себя лишь ради того, чтобы техника почистила здешние улицы от снега. По данным полицейских, в эти дни им приходится часто помогать расчищать во дворах пенсионеров.

Напомним, ранее синоптик рассказала, в каких областях будет холоднее всего.

Также сообщалось о том, как в горах спасали заблудившихся туристов. Подробности – в сюжете.

Видео: Сегодня