Дети не живут вместе – первый комментарий мамы 8-летней Миланы, игравшей в любовь в Instagram

Нацполиция начала уголовное производство по факту истории с детьми-любовниками, сейчас они видеться не могут, что за московский след увидел омбудсмен Кулеба в этой истории, что известно о семье Миланы

8-летняя девочка Милана из Киева и ее 13-летний приятель вовсю имитируют любовь в сети Instagram. На странице Миланы – полмиллиона подписчиков. И там уже на протяжении недели, а то и больше, разворачивается настоящее шоу.

Дети сковывают запястья цепью, которая видимо символизирует верность. Целуются в шечку. Позируют в ванной комнате – чистят зубы. На Милане при этом минимум одежды. И даже спят в обнимку. Причем, стори со спящими детьми опубликовано как ответ на недетский вопрос – вы спите вместе?

Общественность обеспокоена. "Знают ли правоохранительные органы обо всем этом?" – пишут у Миланы в комментах. Общее мнение: с детьми явно что-то не так. Тем более что-то не так с их родителями, раз они выкладывают такие вещи на всеобщее обозрение.

"Сегодня" удалось получить эксклюзивный комментарий мамы Миланы Маханец. Также мы узнали все важные подробности этой истории.

В эксклюзивном комментарии для сайта "Сегодня" мать девочки Дарья сообщила, что готовит свою дочь к карьере модели. "Мне есть, что ответить недоброжелателям. Например, сегодня мы дали показания полиции в Ирпене. Свою позицию мы будем отстаивать и далее. Докажем, что ничего незаконного не совершено. Кроме того, в дальнейшем будем обращаться в киберполицию для того, чтобы были предприняты меры в отношении тех, кто публиковал негативную и неподтвержденную информацию".

По словам Дарьи, ее дочь активно занимается блогерством. "Она – блогер-миллионник, занимается моделлингом. К ее жизни есть большой интерес", – говорит Дарья.

Кроме того, Дарья прокомментировала самый скандальный момент, который обсуждают в соцсетях. Речь идет о том, что ее дочь, якобы, живет вместе с 13-летним мальчиком отдельно от родителей.

"Это очень искаженная информация. Ребенок в своей сторис отметила, что она едет на ночевку к Паше. Это был семейный визит. То есть, я вместе с Миланой приехали в гости к семье, с которой мы дружим. Не она куда-то переехала, а мы вместе с ней поехали".

Как уточнила Дарья, она не озвучивает Милане скандальной информации, которая публикуется в соцсетях.

"Она не понимает этой агрессии, я не даю ей доступа к этой информации. Всем недоброжелателям я бы посоветовала никогда ничего не говорить о людях, которых они не знают. Что касается Миланы, то мы надеемся на ее развитие именно в модельной сфере", – резюмировала Маханец.

Как стало известно, Дарья будет добиваться того, чтобы дело было закрыто на досудебном этапе. А вот как разворачивался скандал.

Вначале встревожился детский омбудсмен Николай Кулеба. Посмотрев фото в Инстаграмме Миланы, он заявил, что обращается в киберполицию. А затем дал комментарий для СМИ. В который зачем-то приплел "московский след".

"Известно сейчас, что что-то снималось в Украине, что-то в Москве. Чей-то аккаунт, не буду говорить, чей именно, снимался в Москве. И оттуда поступают публикации. Это наводит на мысль, что за этим стоит серьезный бизнес, который зарабатывает на этом деньги, используя малолетниих детей. Неизвестно, чем вообще это закончится, если мы четко не дадим понять, что для детской среды такой контент является недопустимым", – говорит Кулеба.

Полиция завела дело и допросила родителей Миланы и Паши

Как стало известно "Сегодня", полиция Киевской области 16 марта допросила родителей и девочки Миланы, и ее друга Паши.

Также нам известно, что полиция открыла уголовное производство по ч.1 статьи 301 УК Украины "Ввоз, изготовление и распространение порнографических предметов". Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

По данным "Сегодня", подозрения никому не предъявлены. Пока что родители обоих юных блогеров были просто опрошены. Это часть процедуры расследования.

"Родители этих блогеров не считают, что занимались чем-то нехорошим. Они добавили, что дети не первый день дружат, поэтому не видят в этом проблем. Также с детьми будут общаться сотрудники ювенальной превенции. Не исключено, что будут задействованы и другие службы. Все обстоятельства этого нашумевшего случая будут детально выясняться", – рассказала нам спикер полиции Киевской области Мария Дидковская-Бидюк.

Семья благополучная, родители в разводе

Милана – из благополучной семьи. Ее дед по матери работает в секретариате комитета Верховной Рады. Влезать во все эти дела он не хочет.

"Я не особо этим интересуюсь, я не обращаю на это внимания. У нее есть мать, у нее есть свое какое-то мнение", – заявил дед Миланы Сергей Шумейко в комментарии "Сегодня".

Милана носит фамилию отца. Но отец и мать в разводе, девочка живет с мамой Дарьей. Родственники отца Миланы в разводе винят Дарью. Но в подробности не хотят углубляться.

"Наш родственник Александр Маханец развелся с Дарьей. В причины не буду углубляться, но могу сказать, что дело в Дарье", – рассказал нам Василий Маханец, приходящийся родственником отцу девочки.

Это подтверждают данные госресурса "Судова влада України". По данным портала, развод произошел в 2019 году. Инициатором инициатором был именно Александр.

"В семье нет взаимопонимания и есть разные взгляды на жизнь, а примирение – невозможно. Суд удовлетворил иск и развел эту пару", – говорится в судебном решении по поводу этого развода.

Также, по данным "Сегодня", после скандала с детьми многие знакомые попытались дозвониться к маме девочки Дарье. Но оказалось, что она сменила сразу два номера телефона.

"Почему-то не берет трубку и Александр", – говорт нам его родственник Василий Маханец.



Где Кулеба увидел московский след

Милана называет себя моделью. Строго говоря, дети-модели – обычное дело в наше время.

На странице Миланы в сети Instagram – 500 тыс. подписчиков. Еще больше их на ее странице в сети LIKEE – 6 млн.

LIKEE – сеть, в которой можно размещать короткие видео. Часто, там набирают популярность странички танцующих или поющих людей.

В 2019 году Милана, судя по ее Инстаграмму, участвовала в конкурсе звезд сети LIKEE, который проходил в российских городах Москва и Санкт-Петербург. Скорее всего, это и есть московский след, который увидел Кулеба. Но в те времена никакого "романа" с Пашей у нее не было. Хотя она и позирует в окружении других мальчиков.

Паша, которому 13 лет, тоже имеет много подписчиков в сет LIKEE – 0,5 млн. В Instagram на него подписано около 40 тыс. чел., но это число стремительно растет. Очевидно к нему переливаются подписчики со странички Миланы.



Зачем все это? Может быть ради денег!

Хотя родители настаивали в полиции, что у их детей любовь, скорее всего, это все же ради денег. Еще может, ради творчества и самовыражения. Владельцы страниц с большим количеством подписчиков в Инстаграмм могут зарабатывать на рекламе. И реклама на страничке Миланы имеется.

Например, находясь в Москве, Милана выложила фото с чемоданом и ненавязчиво упомянула московский магазин по их продаже. Но едва ли Кулеба подразумевал именно этот магазин, когда говорил, что за постом стоит российский бизнес.

Рекламный пост на странице Миланы – опубликован в 2019 году

Агентство Epicstars называет нам прайс для инстаблогеров с более, чем 100 тыс. подписчиков. За один пост можно заработать 15 – 25 тыс. грн. Также, по данным агентства, рекламным бывает в среднем каждый 20 пост или сюжет в сториз.

"Для детей это скорее не любовь, а игра. Родители на этом зарабатывают. С моральной точки зрения это неправильно, даже ужасно. Но в современном мире все акценты смещаются. В том числе благодаря соцсетям. Родители должны давать себе отчет, на что идут. Дети, получившие известность и популярность, могут во взрослом возрасте столкнуться с психологическими проблемами. Но это вероятность – так бывает не всегда", – говорит психолог-консультант Владимир Козицкий.



За что могут привлечь родителей

Строго говоря, привлекать их не за что. Такого мнения придерживается адвокат Тамара Бугаец.

"Сексуальные отношения между детьми, которые имеют добровольный характер, не криминализированы. Ранее была соответствующая статья, предусматривающая уголовную ответственность за половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, но были внесены изменения в связи с ратификацией Лансаротской конвенции. Этот 13-летний парень ответственности нести не будет", – говорит Бугаец.

Но маловероятно, чтобы упомянутые дети состояли в сексуальных отношениях. Поскольку их действия более всего напоминает эпатаж.

Также при всей провокационности снимков, порнографических среди них корреспондент "Сегодня" не обнаружил. Причем, авторы фото вероятно всячески подчеркивали этот момент. Например, на одном из самых спорных фото в сториз – где дети спять в обнимку, на Паше – белая рубашка. Девочка тоже одета.

Сейчас порнографию в постах детей ищет Нацполиция. Следует дождаться ее выводов.

Сейчас в Украине спорят о проблеме влияния соцсетей на детей и подростков. Есть с ними проблема или нет. Может быть, ситуация с детьми, которые играют в любовь с помощью Инстаграмма, это и есть одна из сторон проблемы. Но у проблемы соцсетей есть и куда более трудные стороны. Например, украинские психологи подозревают, что часть подростковых суицидов случались именно после такого вот сетевого общения. И это конечно важнее и серьезнее, чем история Миланы и Паши.

Сейчас, по данным "Сегодня", дети не видятся. У обоих в Инстаграмм сторизы о том, что они скучают друг по другу.

Сейчас дети не видятся друг с другом, о чем сообщают в Инстаграмме