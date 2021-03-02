Девять из десяти: в Украине умерли 88% больных COVID-19 на ИВЛ

Почти во всех регионах выросло количество летальных случаев

Большинство пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких в Украине, умерли. Из 8446 украинцев скончались 7 479 человек, что составляет 88%.

Об этом заявили в Национальной академии наук.

Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила около 15%, летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии – 76%.

В НАН также отметили, что согласно статистике за неделю с 23 февраля по 1 марта, в Украине почти во всех регионах выросло количество летальных случаев от коронавируса.

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"Количество летальных случаев начало медленно увеличиваться с середины февраля, а в последние несколько дней рост по официальной статистике резко ускорился. Рост смертности в официальной статистике не связан с задержками опубликования (данных о коронавирусе – Ред.)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что рост количества новых случаев фиксируют во всех регионах, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

Ранее мы писали, что для популяризации вакцинации от коронавируса Министерство здравоохранения разрешило использовать возможные остатки вакцин для вакцинации общественных деятелей.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине все желающие в течение года вакцинируются от ковида.