"Действуйте": Яценюк обратился к Зеленскому из-за заявлений Медведчука

Высказывания лидера ОПЗЖ о штурме Капитолия США не совпадают с позицией украинской власти

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Его возмутило недавнее заявление лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука российским СМИ о штурме Капитолия в США.

Об этом он написал в Facebook.

"Путинская Россия иррационально и нелепо, как и всегда, пытается экстренно вырастить миф о слабости США, о поражении свободного мира и своих мифических победах. Твердолобую путинскую иллюзию повторяет русская агентура в мире и в Украине", – написал Яценюк.

Он отмечает, что заявления Медведчука не имеют ничего общего с интересами Украины и не совпадают с позицией украинской власти.

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"Верю в партнерство Украины и США и его укрепления в интересах наших стран несмотря на стоны российских приспешников. Обращался к Порошенко и еще раз обращаюсь к Зеленскому – антигосударственная деятельность этого субъекта и его российских хозяев – угроза национальной безопасности. Действуйте", – подытожил политик.

Отметим, что Медведчук дал комментарий российском информагенству TACC о "беспорядках в США", где жестоко высказался и об Украине и ее власти.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на штурм Капитолия в США. Он осудил "беспрецедентное насилие против Конгресса США".