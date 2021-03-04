Диспетчер спасла ветерана АТО от самоубийства: что заставило военного искать смерти

В Тернопольской области буквально с того света спасли ветерана АТО – более получаса оператор линии 102 удерживала мужчину от самоубийства.

Почему ветеран и офицер запаса Вооруженных сил Украины решился на отчаянный шаг – в сюжете новостей "Сегодня".

"В моей смерти прошу никого не винить, я иду из жизни добровольно", – эти слова Юлия услышала в трубке.

Девушка-оператор линии 102 не растерялась, тут же передала информацию диспетчерам и продолжила разговор с мужчиной.

Опергруппа, которая приехала на вызов, в последние секунды успела перерезать веревки.

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"Он был в АТО, служил, и после этого говорит – я не могу больше. Заявил – нет справедливости в этом мире, в этой стране", – рассказывает Юлия Козевич, инспектор 1-й категории отдела службы 102 ГУНП в Тернопольской области.

Мужчина отказывался сказать, где он и как его зовут. Полчаса девушка заговаривала его и отговаривала от рокового поступка.

"Нужно было извлечь из него эту информацию. Вот я сообщала ему, что меня зовут Юля, а как к вам обращаться? Откуда вы звоните?" – рассказывает Юлия.

Информацию о мужчине получили полицейские, которые были на вызове в соседнем селе. Среди ночи Сергей с напарником стали искать дом. Говорят – время шло на секунды. В дом попали, когда он стоял уже на табуретке.

"Телефон лежал на полу, по телефону еще разговаривала девушка, оператор линии 102. Затем срезали шнурок, помогли мужчине, привели его в чувство. Его частично уже придушило. Реанимировали и сопроводили в больницу", – говорит Сергей Марчук, инспектор сектора реагирования патрульной полиции Борщевского отделение полиции.

Сегодня Николай – дома. Спасибо спасателям, которые вернули его к жизни.

"Я уже как открыл глаза, то, я так понял, милиционер меня забрал, положил на диван. А потом я открыл глаза уже в больнице", – рассказывает старший лейтенант запаса ВСУ Николай Романов.

На роковой шаг, говорит он, пошел, потому что не может оформить льготы на оплату коммунальных услуг и никак не добьется участка земли для ведения хозяйства. Мол, футболят из сельсовета в горсовет – и так по кругу.

За бои под Иловайском он получил награду. Имеет статус инвалида войны.

"У меня вот открылась рана после осколка, и я ничего не могу сделать. Я обращаюсь в больницу и мной футболят. И я в домашних условиях вот так лечусь. Вот это после осколочного ранения, фугас", – делится военный.

Николай Романов уверяет – больше сводить счеты с жизнью не будет. Однако настроен решительно и планирует таки добиться принадлежащих ему по закону льгот.